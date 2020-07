Κόσμος

Μεξικό: Μακελειό σε κέντρο απεξάρτησης (εικόνες)

Δεκάδες νεκροί από την επίθεση ενόπλων στο κέντρο απεξάρτησης.

Μια επίθεση ενόπλων άφησε τουλάχιστον 24 ανθρώπους νεκρούς και 7 τραυματίες χθες σε κέντρο απεξάρτησης τοξικομανών πόλη Ιραπουάτο στην πολιτεία Γκουαναχουάτο του κεντρικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Άτομα έφτασαν με ένα κόκκινο όχημα, δεν έχουμε πολλές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση, υπάρχουν 24 νεκροί και 7 τραυματίες», δήλωσε ο επικεφαλής της κρατικής ασφάλειας του Ιραπουάτο, Πέδρο Κορτές.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, οι ένοπλοι δράστες ανάγκασαν τα θύματα να ξαπλώσουν στο έδαφος και τα δολοφόνησαν.

Φωτογραφίες από το σημείο της επίθεσης δείχνουν τουλάχιστον 11 πτώματα γεμάτα αίματα να κείτονται μπρούμυτα στο έδαφος ενός δωματίου.

Οι αρχές αναζητούν το όχημα με το οποίο έφτασαν στο σημείο της επίθεσης οι δολοφόνοι.

Η επίθεση είναι μια από τις χειρότερες σφαγές από τότε που ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ ανέλαβε την προεδρία πριν από 19 μήνες. Μετά από μια μέρα βίας, ο Μεξικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνηση του δεν θα επιτρέψει η χώρα να «βυθιστεί στην αναρχία και τις ταραχές».

Η πολιτεία Γκουαναχουάτο, ένα από τα κύρια βιομηχανικά κέντρα της χώρας, με μεγάλα εργοστάσια κατασκευαστών αυτοκινήτων, πλήττεται σκληρά από βία που συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Εγκληματικές οργανώσεις όπως τα καρτέλ Νέα Γενιά Τζαλίσκο και το Σάντα Ρόσα ντε Λίμα επιχειρούν σε αυτήν την πολιτεία, και εμπλέκονται σε εκβιασμούς, απαγωγές και κλοπές καυσίμων, εκτός από εμπόριο ναρκωτικών.

Στις 21 Ιουνίου, οι αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 26 ατόμων για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι ανήκουν στο καρτέλ Σάντα Ρόσα ντε Λίμα. Η ανακοίνωση προκάλεσε αποκλεισμούς δρόμων και πυρπολήσεις οχημάτων στις πόλεις Κελάγια, Σαλαμάνκα και Βιγιαγκράν.

Τα κέντρα αποκατάστασης αποτελούν στόχο εγκληματικών συμμοριών σε έναν πόλεμο για τον έλεγχο του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών.

Στις 6 Ιουνίου, δέκα άνδρες δολοφονήθηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε ένα κέντρο αποκατάστασης εξαρτημένων στο Ιραπουάτο.

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπρηστική επίθεση από ύποπτα μέλη συμμορίας σε ένα μπαρ στο λιμάνι Κοατσακοάλκος του νότιου Μεξικού τον περασμένο Αύγουστο.