Υγεία - Περιβάλλον

Γώγος στον ΑΝΤ1: Θα είμαστε πολύ πιο έτοιμοι για 2ο κύμα κορονοϊού (βίντεο)

Ο καθηγητής μιλά για το «άνοιγμα» του Τουρισμού, τα μέτρα προστασίας, τον αριθμό που θα χτυπήσει «καμπανάκι» και το δεύτερο κύμα, που δε θα είναι σαν το πρώτο.