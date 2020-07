Life

Η Κάτια Ζυγούλη για την πασαρέλα, τη μητρότητα και τον Σάκη Ρουβά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η λαμπερή παρουσιάστρια, που μίλησε για την καριέρα και την οικογένειά της.