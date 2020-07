Πολιτική

Μητσοτάκης: Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, αλλά περιμένουμε ανάκαμψη το 2021

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα υποδέχεται τους τουρίστες με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε σήμερα μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών των χωρών που συμμετέχουν στην ομάδα που διαχειρίστηκε με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας. Οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την εξέλιξη της πανδημίας μετά την επανεκκίνηση των οικονομιών τους, ενώ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που θέτει για όλες τις οικονομίες η πανδημία, ενόψει κι ενός πιθανού δεύτερου κύματος.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Μαξίμου, «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στο άνοιγμα της Ελλάδας στους ξένους επισκέπτες από την 1η Ιουλίου. Σημείωσε ότι η χώρα τους υποδέχεται με πρώτο μέλημα την ασφάλεια τόσο για τους επισκέπτες, όσο και για τους κατοίκους των τουριστικών προορισμών και εφαρμόζοντας αυστηρά πρωτόκολλα σε περίπτωση που εμφανιστούν κρούσματα. Επεσήμανε ακόμη ότι το προηγούμενο διάστημα λιγότεροι από 1 στους 1.000 επισκέπτες που είχαν υποβληθεί σε τεστ στο αεροδρόμιο εμφανίστηκαν θετικοί στον ιό».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη χθεσινή πρώτη ημέρα κατά την οποία λειτούργησε το σύστημα με το οποίο η χώρα υποδέχεται τους ξένους επισκέπτες, μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας PLF, η οποία, όπως είπε, «βασίζεται σε έναν εξελιγμένο αλγόριθμο για τα δειγματοληπτικά τεστ». Υπήρξαν μάλιστα ηγέτες που έδειξαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν για το σύστημα που εφαρμόζει η Ελλάδα.

«Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, αλλά περιμένουμε ανάκαμψη το 2021», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε ακόμη για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας που έχει λάβει η κυβέρνηση, ενώ έδωσε έμφαση στα μέτρα στήριξης της απασχόλησης.

Υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλες οι οικονομίες λόγω της πανδημίας και απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ομολόγους του, τόνισε ότι εφόσον διαμορφώνεται η συναίνεση ότι «ο ιός θα είναι εδώ για πολύ περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε», αντίστοιχη θα πρέπει να είναι και η ευρωπαϊκή απάντηση.

«Χρειαζόμαστε μία συμφωνία στις 18 Ιουλίου», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής, και επανέλαβε ότι η συμφωνία «πρέπει να είναι φιλόδοξη και να μην αργήσει». Προσέθεσε ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία «ανεβάζουν τον πήχυ των προσδοκιών των πολιτών από μας» και ότι απαιτείται «ευελιξία».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ακόμη ο Καγκελάριος της Αυστρίας Sebastian Kurz, οι Πρωθυπουργοί της Τσεχίας Andrej Babis, της Noρβηγίας Erna Solberg, του Ισραήλ Benyamin Netanyahu, της Αυστραλίας Scott Morrison, καθώς και ο Πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Carlos Alvarado Quesada.