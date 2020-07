Κοινωνία

Ιερώνυμος – Πάιατ στο "Δημήτρειο" για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ (εικόνες)

Με έναν διαφορετικό τρόπο γιορτάζει φέτος ο Πρέβης των ΗΠΑ στην Αθήνα την εθνική επέτειο της χώρας του.



Την Ημέρα Ανεξαρτησίας γιόρτασαν στο Δημήτρειο της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ο Αμερικανός Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ με τον Αρχιεπισκοπο.



Ο κ. Πάιατ, αντί τα της καθιερωμένης ετήσιας δεξίωσης που ματαιώθηκε λογω της πανδημίας, επέλεξε φέτος να επισκεφτεί μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο και το Γενικό Διευθυντή του Φιλανθρωπικού Οργανισμού τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «Δημήτρειο» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» και να γιορτάσει μαζί τους την εθνική επέτειο των ΗΠΑ..



Μαλιστα ο κ. Πάιατ, σε μια συμβολική κίνηση προσέφερε το μεσημεριανό γεύμα για τα παιδιά του «Δημήτρειου» αλλά και για όλες τις δομές της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» που μαγείρεψε ο chef της πρεσβειας.



Στην ομιλία του ο κ. Πάιατ ανέφερε:



«Μακαριώτατε Κύριε Δήμτσα, επιτρέψτέ μου να εκφράσω και πάλι τη μεγάλη ευχαρίστηση για την παρουσία μου εδώ σήμερα μαζί σας παραμονές του εορτασμού της Ημέρας της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Θυμάμαι, Μακαριώτατε, πριν από τέσσερα χρόνια, όταν για πρώτη φορά συναντηθήκαμε, μου μιλήσατε για το έργο που επιτελείται από την «Αποστολή» και για τη σημαντική στήριξη που λαμβάνετε τόσο εσείς όσο και η Εκκλησία από την διασπορά μας στην Αμερική. Η στήριξη αυτή αντικατοπτρίζει τις καλύτερες παραδόσεις της Αμερικανικής φιλανθρωπίας καθώς και τους βυθείς και μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών μας.



Φυσιολογικά θα είχαμε σήμερα μια τεράστια υποδοχή στην Κατοικία μου για να εορτάσουμε την Ημέρα της Ανεξαρτησίας μας.

Προφανώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο εξ αιτίας της πανδημίας, θέλαμε, όμως, να κάνουμε κάτι για να εορτάσουμε την επέτειο και από τη στιγμή που μας ήλθε η σχετική ιδέα ήμουν βέβαιος πως η Αποστολή θα ήταν ο καλυτερος εταίρος για την πρωτοβουλια μας.





Ελπίζω, λοιπόν, πως θα δείτε τόσο τα γεύματα αυτά, όσο και τη χειρονομία αυτή ως ένα μικρό σύμβολο των μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ των λαών μας και μεταξύ της Εκκλησίας της Αμερικής και της Εκκλησίας της Ελλάδος. Νομίζω πως αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, έχοντας μάλιστα δει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος στη δημιουργία αυτού του Κέντρου.



Σε όλα τα παιδιά θα έλεγα πρώτα απ’ όλα: Ελπίζω πως θα απολαύσετε λιγάκι από την παράδοσή μας σχετικά με την 4η Ιουλίου Ημέρα της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, όχι μονάχα τα γεύματα από την κουζίνα της Αμερικανικής Πρεσβείας αλλά και λίγα γλυκίσματα από την Αμερική.



Θα ήθελα επίσης να σας βοηθήσω να αντιληφθείτε πόσο σημαντική υπήρξε η σχέση μεταξύ Ελληνικής και Αμερικανικής Πρεσβείας. Η Ελλάδα είναι μια πολύ αρχαία Χώρα όπως συνειδητοποιώ κάθε φορά που βλέπω την Ακρόπολη, η οποία δημιουργήθηκε πριν από 2.500 χρόνια.



Πριν από 244 χρόνια, όταν αποκτήσαμε την ανεξαρτησία μας στην Αμερική, οι ιδρυτές του κράτους μας εμπνεύσθηκαν ιδιαίτερα από την Αθηναϊκή Δημοκρατία και τα διδάγματα που οι Αθηναίοι δίδαξαν σχετικά με τη δικαιοσύνη και την δημοκρατική κοινωνία.



Και όταν πριν από 199 χρόνια η Ελλάδα ξεκίνησε τον πόλεμο για την Ανεξαρτησία της η Χώρα μου, η οποία τότε ήταν ακόμη πάρα πολύ νεαρή, προσήλθε προς στήριξη και βοήθεια των Ελλήνων Αγωνιστών για την Ανεξαρτησία της Ελλάδος.

Εν κατακλείδι, αν θα μπορούσα απλά να πω προς την Μακαριότητά Σας, σας ευχαριστώ για τα τέσσερα χρόνια φιλίας, την ειλικρίνεια Σας, τον διάλογο και τη συνεργασία Σας με την Αμερικανική Πρεσβεία.





Σεβόμεθα πολύ τόσον εσάς όσο και το αξίωμά Σας καθώς και τον ηγετικό ρόλο που επιδείξατε κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών της ιδιαίτερης δοκιμασίας για τη διεθνή κοινότητα η οποία προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην πανδημία του κορωνοϊού.



Γνωρίζω πως οι αποφάσεις Σας και η ηγετική ικανότητα Σας συνέβαλαν ώστε να σωθούν ζωές εδώ στην Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω η Αμερική»!



Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος, ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρέσβη για την ευκαιρία να γιορτασθεί από κοινού η εθνική επέτειος των ΗΠΑ στο «Δημήτρειο» και αναφέρθηκε στους δυνατούς δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, Δημήτριο για την αγάπη του και την στήριξή του στο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ».



«Ο Χριστός μας δίδαξε ότι οι άνθρωποι δεν κρίνονται από το χρώμα, τη θρησκεία ή την καταγωγή», είπε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος και πρόσθεσε «Όλοι ειμαστε παιδιά του Θεού. Και τους ανθρώπους οφείλει να υπηρετήσει η Εκκλησιά.

Γιατί αν δεν έχουμε τον άνθρωπο τι χρειαζόμαστε την Εκκλησιά;

Γι αυτόν πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μακαριώτατος. «Αύτη την αγάπη όμως την χαλάνε μερικά ανθρώπινα μέσα, που είναι διεστραμμένα και χρησιμοποιούν τον άνθρωπο για να εκβιάζει. Και εννοώ ότι αυτό το αίσθημα της αγάπης, δυστυχώς προσβάλλεται από τη θέληση των πολεμικών συρράξεων και των συμφερόντων», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.





Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» Κωνσταντίνος Δήμτσας ,εξέφρασε τις ευχαριστίες των παιδιών και τις δικές του που γιορτάζουν μαζί με τον Αμερικανό Πρέσβη μια τόσο σημαντική μέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

«Το Δημήτρειο Κέντρο Φροντίδας Παιδιού, είπε, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ο Σεβασμιώτατος πρώην Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος, η Ελληνορθόδοξη Ομογένεια των ΗΠΑ, ο ΙOCC, η ΑΧΕΠΑ, η οικογένεια Τζαχάρις, το κληροδότημα Santikos έχουν στηρίξει τόσο Κέντρο, όσο και το έργο της «Αποστολής» γενικότερα. Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες στον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριο, αλλά και στην Ελληνο-Αμερικανική κοινότητα για τη συνεχιζόμενη στήριξή τους.

Δραττόμενος της ευκαιρίας οφείλω να ομολογήσω ότι από την αρχή της λεγόμενης ελληνικής κρίσης το 2010 η Ελληνορθόδοξη Ομογένεια των ΗΠΑ στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος και του Ελληνικού Λαού, προσφέροντας έμπρακτα πολύπλευρη πολύτιμη βοήθεια, ώστε να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή στην Ελλάδα. Η εν λόγω βοήθεια αποτυπώνει τον υψηλό αξιακό κώδικα των ελληνοαμερικανών τόσο ως Ελλήνων όσο και ως Αμερικάνων και σαφώς αντικατοπτρίζει τη μεγάλη παράδοση φιλανθρωπίας και κοινωνικής προσφοράς που χαρακτηρίζει τόσο την Ελλάδα όσο και τις ΗΠΑ».





Ο κ. Πάιατ συζήτησε με τα παιδιά, μίλησε για την ζωή του στην Ελλάδα, απάντησε στις ερωτήσεις των παιδιών και ξεναγήθηκε στους χώρους της Δομής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο Μοσχάτο. Λίγο πριν αποχωρήσει ο Αμερικανός Πρέσβης, τα παιδιά του δώρισαν μια χειροποίητη τρομπέτα, που έφτιαξαν ειδικά για αυτόν, και φωτογραφήθηκαν μαζί του.