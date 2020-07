Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Έκρηξη” κρουσμάτων στη Σερβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σενάριο αποκλεισμού του Βελιγραδίου, όπου καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα…

Μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Σερβία. Το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 359 νέα κρούσματα εκ των οποίων το 80% προέρχεται από το Βελιγράδι.

Από εχθές απεβίωσαν έξι ασθενείς ενώ από την εκδήλωση της πανδημίας έχουν καταγραφεί κατεγράφησαν 287 θάνατοι. Δραματικά αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που παρουσιάζουν βαριά κλινική εικόνα.

Οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις ΜΕΘ έφτασαν πλέον τους 81, δηλαδή, είναι τέσσερις φορές περισσότεροι απ' ότι πριν από μία εβδομάδα. Ο συνολικός αριθμός των προσβληθέντων από την Covid-19 ανέρχεται σε 15.195 ενώ εξετάστηκαν συνολικά 418.879 δείγματα.

Στην Σερβία οι πόλεις Νόβι Πάζαρ, Τούτιν, Κραγκούγεβατς και Βράνιε έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η χρήση μάσκας στις πόλεις αυτές έγινε υποχρεωτική, απαγορεύτηκαν όλες οι συναθροίσεις και εκδηλώσεις όπως οι συναυλίες, οι αθλητικές εκδηλώσεις αλλά επίσης οι γάμοι και οι οικογενειακές γιορτές. Το ωράριο λειτουργίας των καφετεριών και των κλαμπ περιορίστηκε μέχρι τις 8:00 η ώρα το βράδυ για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός των νέων. Την μεγαλύτερη εστία κρίσης αποτελεί το Βελιγράδι όπου εμφανίζονται και τα περισσότερα νέα κρούσματα. Το σύστημα υγείας δοκιμάζεται σοβαρά με δεδομένο ότι εμφανίζονται πολλές βαριές περιπτώσεις ασθενών.

Τρία νοσοκομειακά συγκροτήματα στην πρωτεύουσα επανήλθαν σε καθεστώς Covid-19 νοσοκομείων ενώ προετοιμάζονται άλλες δύο κλινικές σε περιφερειακούς δήμους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την νοσηλεία ασθενών με ήπια και μεσαία κλινική εικόνα.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς αναμένεται να ανακοινώσει απόψε μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με το σερβικό Τύπου πιθανότατα θα επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 8:00 η ώρα το βράδυ και το πιο ακραίο σενάριο είναι να αποκλειστεί η πόλη και να απαγορευτεί η είσοδος και η έξοδος.

Οι επιδημιολόγοι εκτιμούν ότι η δεύτερη έξαρση του πρώτου κύματος της επιδημίας θα φτάσει στο αποκορύφωμα της σε πέντε ημέρες όταν θα αρχίσουν να εκδηλώνονται οι επιδημιολογικές συνέπειες των εκλογών αλλά και των αθλητικών διοργανώσεων που έγιναν με την παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών.