Εντατικές διαβουλεύσεις στην ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Πρόσκληση της φον ντερ Λάιεν στην Μέρκελ για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής

Της Μαρίας Αρώνη

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι συνομιλίες για την εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ των 27 χωρών-μελών της ΕΕ για το σχέδιο Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες.

Η ανάγκη για μια "συμφωνία το συντομότερο", προέτρεψε την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να προσκαλέσει στις 8 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, η χώρα της οποίας αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ το β' εξάμηνο του 2020. Στη συνάντηση με την Άνγκελα Μέρκελ, η πρόεδρος της Κομισιόν προσκάλεσε και τους τον πρόεδρο της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι.

«Στόχος της συνάντησης είναι ο απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί και η προετοιμασία των εντατικών πολιτικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται στον ορίζοντα», επισημαίνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι «θα χρειαστεί ισχυρή πολιτική ηγεσία για να καταλήξουμε σε ένα γρήγορο και γόνιμο αποτέλεσμα».

Η Άνγκελα Μέρκελ, πάντως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στη Γερμανική Βουλή, την πρώτη ημέρα της γερμανικής προεδρίας της ΕΕ, τόνισε ότι «οι θέσεις των κρατών μελών απέχουν ακόμη μεταξύ τους».

Εξάλλου, σύμφωνα με υψηλόβαθμο ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Πρόεδρος της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ ετοιμάζεται να προτείνει ένα οριακά μικρότερο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στη Σύνοδο Κορυφής (1,1 τρις ευρώ ήταν η πρόταση της Επιτροπή), αλλά θα επιμείνει στο στόχο των 750 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Σαρλ Μισέλ έχει ολοκληρώσει τις διμερείς επαφές του με τους ευρωπαίους ηγέτες και αναμένεται να παρουσιάσει την πρότασή του την επόμενη εβδομάδα.

Η Σύνοδος Κορυφής της 17ης και 18ης Ιουλίου θα είναι η πρώτη, από τότε που ξέσπασε η επιδημία του κορονοϊού, που θα πραγματοποιηθεί με τη φυσική παρουσία των ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.