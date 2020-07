Κόσμος

Συνελήφθη η πρώην σύντροφος του Επστάιν για συνέργεια σε μαστροπεία ανηλίκων

Τι μεταδίδουν τα αερικανικά δίκτυα ABC και NBC, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του δισεκατομμυριούχου χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος αυτοκτόνησε στη φυλακή όπου περίμενε να δικαστεί για σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων ανήλικων κοριτσιών, συνελήφη σήμερα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, η κόρη του Βρετανού μεγιστάνα των μμε Ρόμπερτ Μάξγουελ συνελήφθη στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ και πρόκειται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Πράκτορες του FBI συνέλαβαν τη Μάξγουελ γύρω στις 8.30 το πρωί (τοπική ώρα) στο Μπράντφορντ του Νιου Χαμσάιρ.

Ο Επστάιν, που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών, βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης πέρσι τον Αύγουστο.

Ο Εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης ανέφερε σε μια ανακοίνωση ότι θα γνωστοποιήσει αργότερα σήμερα τις κατηγορίες που βαρύνουν τη Μάξγουελ, «για τον ρόλο της στη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση πολλών ανηλίκων κοριτσιών από τον Τζέφρι Επστάιν.

Σε δικαστικά έγγραφα, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Reuters, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναφέρουν ότι η Μάγξουελ «δελέασε» τις ανήλικες για να μεταβούν στα σπίτια του χρηματιστή σε διάφορες Πολιτείες. Γνώριζε καλά ότι εκείνος προτιμούσε ανήλικα κορίτσια και ότι σκόπευε να τα εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο Reuters, η Μάξγουελ κατηγορείται για έξι αξιόποινες πράξεις, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για να δελεάσει ανήλικες να ταξιδέψουν (σε άλλες Πολιτείες) για να συμμετάσχουν σε παράνομες σεξουαλικές πράξεις και συνωμοσία για τη μεταφορά ανηλίκων με σκοπό τη συμμετοχή τους σε εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα, καθώς και για δύο κατηγορίες ψευδορκίας.

Η Μάξγουελ κράτησε χαμηλό προφίλ μετά τον θάνατο του πρώην συνεργάτη της. Ορισμένα από τα θύματα του χρηματιστή υποστηρίζουν ότι εκείνη ήταν που τα προσέγγισε και τα έβαλε στον κύκλο του, όπου τα κακοποιούσαν σεξουαλικά ο ίδιος και οι ισχυροί φίλοι του.

Το 2003, σε ένα άρθρο στο περιοδικό Vanity Fair, ο Επστάιν φέρεται να είχε δηλώσει ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ, η πρώην σύντροφός του, ήταν «η καλύτερη φίλη του».