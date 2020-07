Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Ο νόμος για τις διαδηλώσεις θα εφαρμοστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιπαράθεση με τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή. Η δήλωση Κουτσούμπα από τη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Σύνταγμα.

Ο νόμος που θα ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις "θα εφαρμοστεί" τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο πλαίσιο της επεξεργασίας των άρθρων του σχετικού νομοσχεδίου από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η υπόθεση της ρύθμισης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δεν αφορά το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ, ούτε τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις ομοσπονδίες, αλλά "αυτές τις μικρές συγκεντρώσεις, που καθημερινά δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην πόλη, που με τις ευθύνες και της αστυνομίας - που πράγματι κλείνει πολλούς δρόμους, πολύ γρήγορα - γίνονται όλα αυτά που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους" είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε ότι, πλην του ΚΙΝΑΛ, δεν κατατίθενται από τα άλλα κόμματα προτάσεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αναφερόμενος μάλιστα στην υποχρέωση - όπως είπε - της αστυνομίας να ρυθμίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, είπε ότι είναι ανοιχτός στην πρόταση "να βάλουμε δίπλα στην αστυνομία τον πρόεδρο των πρωτοδικών, τον εισαγγελέα".

Απαντώντας στην κριτική του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ για αντιγραφή χουντικών διατάξεων, είπε ότι "μέχρι σήμερα, αυτό που ισχύει είναι χουντικοί νόμοι και βασιλικά διατάγματα, που κι εσείς (με αυτά) απαγορεύατε συγκεντρώσεις..". Όσο για την κριτική που σχετίζεται με τον όρο της "ριζοσπαστικοποίησης" και τη συγκρότηση διεύθυνσης βίας στην Αστυνομία, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι δεν έχει να κάνει με την ποινικοποίηση των ιδεών: "Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ιδέες, ούτε με τους νέους που θέλουν έναν άλλο κόσμο. Αφορά στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό και στην τρομοκρατία" είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σχολιάζοντας την ομιλία του υπουργού, ο κ. Ραγκούσης είπε ότι οι περιπτώσεις απαγόρευσης συγκεντρώσεων στα Εξάρχεια ή λόγω επισκέψεων ξένων ηγετών δεν βασίστηκαν σε χουντικούς νόμους αλλά σε Προεδρικό Διάταγμα του 1991, ενώ η δυνατότητα της αστυνομίας να τοποθετεί μικρές ομάδες διαδηλωτών στο πεζοδρόμιο, βασίστηκε σε Προεδρικό Διάταγμα του 2013.

Εν τω μεταξύ, σε δήλωση που έκανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από τη συγκέντρωση του ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, τόνισε: «Σε αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο δε χωράνε βελτιώσεις ούτε διορθώσεις. Η μόνη λύση είναι να αποσυρθεί, εδώ και τώρα, αυτό το αντιδραστικό τερατούργημα. Σε κάθε περίπτωση, στους δρόμους του αγώνα θα κριθεί το δίκιο».