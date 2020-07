Αθλητικά

Το “ντέρμπι αιωνίων” και η “μάχη δικεφάλων” για έξοδο στο Champions League

To αήττητο στα play off αναζητά ο Ολυμπιακός. Κρίσιμα παιχνίδια για τα play out.

Απόλυτο φαβορί έχει το ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο (5/7, 21:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Off.

Ο αήττητος και πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοδοξεί να φτάσει στην έκτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θέλει να αποκαταστήσει το γόητρό του μετά την προ ημερών ήττα του στον Πειραιά (3-0).

Οι ΑΕΚ και ΠΑΟΚ συνεχίζουν τη δική τους «μάχη» για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Μετά τη νίκη της στην Τούμπα, η Ένωση «ανηφορίζει» και πάλι για τη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει αυτή τη φορά τον Άρη (5/7, 19:15), λίγες ημέρες μετά τη δραματική πρόκρισή της στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μία ημέρα νωρίτερα ο ΠΑΟΚ, με τον Αμπέλ Φερέιρα υπό αμφισβήτηση, ταξιδεύει στο Ηράκλειο για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ (4/7, 21:30).

Για την 5η αγωνιστική των Play Out, οι τρεις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους, έχουν εκτός έδρας αποστολές. Η Ξάνθη παίζει στη Λαμία (4/7, 19:30) του Γιώργου Πετράκη, ο Πανιώνιος στο AEL FC Arena (6/7, 19:30) με τη Λάρισα και ο Παναιτωλικός στο Περιστέρι (6/7, 20:00) με τον Ατρόμητο. Το πλέον αδιάφορο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον Βόλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Play Off:

Σάββατο 4 Ιουλίου

21:30 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

Κυριακή 5 Ιουλίου

19:15 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - ΑΕΚ

21:30 Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

Η βαθμολογία των Play Off (* Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών):

Ολυμπιακός : 81 64-12 ΑΕΚ : 59 50-27 (4, +1) ΠΑΟΚ: 59 55-27 (4, -1) Παναθηναϊκός: 50 38-27 Άρης: 38 44-42 ΟΦΗ: 35 38-45

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των Play Out:

Σάββατο 4 Ιουλίου

19:15 «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Τρίπολης - ΝΠΣ Βόλος

19:30 ΔΑΚ Λαμίας, Λαμία - Ξάνθη

Δευτέρα 6 Ιουλίου

19:30 AEL FC Arena, Λάρισα - Πανιώνιος

20:00 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - Παναιτωλικός

Η βαθμολογία των Play Out

(*Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών):

7. Ατρόμητος : 37 36-39

8. Αστ. Τρίπολης: 36 37-40

9. Λάρισα : 33 32-42

10. Λαμία: 32 22-35

11. ΝΠΣ Βόλος: 31 25-46

12. Ξάνθη : 22 24-36 (5)

13. Παναιτωλικός: 22 25-46 (2)

14. Πανιώνιος: 21 20-46