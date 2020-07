Οικονομία

Προκαταβολή φόρου: Μηδενισμός ή μείωση έως 70%

Νέα δέσμη μέτρων ύψους 3,5 δις ευρω, ανακοινωσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για τις επενδύσεις.

Η πιο αποτελεσματική προστασίας της δημοκρατίας είναι η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που έχει αποκατασταθεί πλήρως η κοινοβουλευτική τάξη και κανονικότητα παρά τις αντιξοότητες λόγω του κορονοϊού, τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά με θέμα: «Σε νέα αδιέξοδα στην οικονομία και την εργασία οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης» στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού".

«Σήμερα είναι καλή ημέρα για την ανάπτυξη στη χώρα, 19 χρόνια από όταν έκλεισε το αεροδρόμιο του Ελληνικού εκκινούν τα έργα για τη νέα επένδυση που θα δημιουργήσει 80.000 θέσεις εργασίας. Το να φτάσουμε σε αυτό το σημείο δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Κάνοντας και τη δική μας αυτοκριτική και εμείς είχαμε υποτιμήσει τον βαθμό συνθετότητας και προβλημάτων που κληρονομήσαμε από το παρελθόν. Καταφέραμε να επιλύσουμε όλα τα εκκρεμή ζητήματα και σήμερα η επένδυση αυτή να ξεκινάει» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, με αφορμή τη έναρξη των έργων σήμερα.

Αναφερόμενος στα οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊνού και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: Προσπαθούμε αυτή την ύφεση την εξωγενή να την κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ήπια και μέσα στην κρίση να θέσουμε τα θεμέλια για μια γρήγορη ανάπτυξη, όταν βρεθεί το εμβόλιο του κορονοϊού.

Το να επιχειρούμε να κάνουμε προβλέψεις για το ύψος της ύφεσης το 2020 είναι θεωρητική άσκηση. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μιλήσω με τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Η ύφεση το 1ο τρίμηνο του 2020 ήταν σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη στις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης. Το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου μειώθηκε λιγότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εθνική οικονομία τα πήγε σχετικά καλύτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, προσέθεσε ο πρωθυπουργός.

Βιώνουμε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση και δεν το κρύψαμε ποτέ, τόνισε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Φώφης Γεννηματά με θέμα: «Σε νέα αδιέξοδα στην οικονομία και την εργασία οδηγεί η πολιτική της κυβέρνησης» στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού

Τώρα είδα ότι δεν επιμείνατε πολύ σε αυτό και καλά κάνατε γιατί το να επικαλείται κανείς ότι η κρίση υπήρχε πριν τον κορονοϊό δεν αντέχει σε καμία απολύτως κριτική αν δει κανείς τα αποτελέσματα της οικονομίας, ανέφερε απευθυνόμενος στην κ. Γεννηματά.

Και συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης: Δεν ισχυρίζομαι ότι η οικονομία στη φάση που βρισκόμαστε μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει είναι να αποτρέψουμε μια απότομη αύξηση της ανεργίας. Το Κράτος ανέλαβε το κόστος μισθοδοσίας του ιδιωτικού τομέα. Αυτό θα έπρεπε να είναι η φαντασίωση κάθε κεντροαριστερής κυβέρνησης. Δεν συζητάμε ποιες είναι οι δεξιές, οι αριστερές λύσεις. Η προστασία απασχόλησης η πρώτη μας προτεραιότητα.

Νέα μέτρα ύψους 3,5 δις

Είμαι σε θέση σήμερα να ανακοινώσω μια ακόμα δέσμη μέτρων στήριξης του κόσμου της εργασίας και της πραγματικής οικονομίας ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ, τόνισε ο πρωθυπουργός, εξηγώντας:

μ ηδενίζουμε την προκαταβολή φόρου για επιχειρήσεις των οποίων ο τζίρος του πρώτου εξαμήνου είναι κατά 35% λιγότερος από το πρώτο εξάμηνο του 2019. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η μείωση της προκξαταβολής, θα κυμαίνεται από το 30-70%. Μηδενίζουμε την προκαταβολή φόρου για τις εποχικές επιχειρήσεις, όλες δηλαδή οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν προκαταβολή. Μισή προκαταβολή θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ. εγκαινιάζουμε και τρίτο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής. Αυτή θα αφορά και ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή. Θα καταβάλλεται με βάση τζίρο Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου. Σημαντική ένεση ρευστότητας. 7000 επιχειρήσεις του τουρισμού θα πάρουν επιστρεπτέα προκαταβολή την επόμενη εβδομάδα. 120.000 επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από την επιστρεπτέα προκαταβολή. επιδότηση κατά 60% όλων των εργοδοτικών εισφορών στο πρόγραμμα ΣΥΝ-εργασία επεκτείνεται και για τον Αύγουστο, και για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. οι εποχικές επιχειρήσεις δεν θα πληρώσουν καθόλου εργοδοτικές εισφορές για το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. πέμπτον, επεκτείνεται η δυνατότητα αναστολής εργασίας των εργαζομένων σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων του τουρισμού.

Το πρόγραμμά μας δεν αφήνει κανέναν ακάλυπτο. Τα επιδόματα ανεργίας έχουν επεκταθεί. Καθώς βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι στατικό. Οι παρεμβάσεις μας είναι δυναμικές. Έχουμε φυλάξει πυρομαχικά. Θέλω να θυμίσω ότι καθόλη τη διάρκεια της κρίσης το κράτος ενίσχυσε τα ταμειακά του διαθέσιμα, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Δεν υποτιμώ το μέγεθος της κρίσης. Είναι βαθιά και επώδυνη, κυρίως για τον κόσμο της εργασίας. Θα είμαστε πάντα εδώ να συζητήσουμε δημιουργικά, να αντιπαρατεθούμε και να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε δημιουργική και παραγωγική πρόταση έρχεται από την αντιπολίτευση, τόνισε ο πρωθυπουργός, από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της "Ωρας του Πρωθυπουργού".

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συναθροίσεις ο κ. Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος στην κ. Γεννηματά: Θέλουμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας. Ο κ. Καμίνης αναγνώρισε ότι κανένα δικαίωμα δεν είναι δικαίωμα όταν δεν είναι οριοθετημένο μέσα σε ένα πλαίσιο. Θα θέλαμε να βρούμε πεδίο συνεννόησης. Προϋποθέτει ματιά στα πράγματα που δεν θα στηρίζεται στη στείρα αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση και δεν θα προσπαθεί να ξανακάνει αντιπολίτευση πάνω σε μαγκάλια και συσσίτια. Με εσάς τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι θα μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική, ποιοτική αντιπαράθεση.

Γεννηματά: ειμαΙ εδώ για να ακουστεί η φωνή όσων αγωνιούν

«Είμαι σήμερα εδώ για να ακουστεί η φωνή όσων αγωνιούν για την δουλειά τους» ανέφερε από το βήμα της Βουλής η Φώφη Γεννηματά αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτησή της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την Οικονομία και την Εργασία. Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, αφού επεσήμανε ότι υπάρχει κρίση στην οικονομία, τόνισε ότι προχώρησε στον συγκεκριμένο κοινοβουλευτικό έλεγχο για «να δώσετε απαντήσεις, όχι σε μένα και στην παράταξή μας, αλλά στον Ελληνικό λαό που αγωνιά και περνά ήδη δύσκολα», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Η κ. Γεννηματά υπογράμμισε ότι το Κίνημα Αλλαγής ποτέ δεν είπε υπάρχει λεφτόδενδρο και υπερασπίστηκε το κοστολογημένο ενδιάμεσο πρόγραμμα του ΚΙΝΑΛ για τη στήριξη της οικονομίας λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν το έλαβε υπόψη της .

«κ.Μητσοτάκη, ακολουθείτε λάθος δρόμο. Είστε δέσμιοι των συντηρητικών πολιτικών σας. Δέσμιοι των δογματικών αγκυλώσεων σας για την κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων. Σαρώνετε και ότι άντεξε στα 10 χρόνια της κρίσης και τα μνημόνια. Δέσμιοι της ανικανότητας των Υπουργών σας. Αυτός ο δρόμος οδηγεί σε ερείπια, σε κατάρρευση της παραγωγικής βάσης, σε λουκέτα, σε ύφεση, σε ανεργία», υπογράμμισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Μιλώντας ειδικότερα για τις συνθήκες στον τουρισμό, με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, η κ. Γεννηματά επεσήμανε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Μόνο το 35% των ξενοδοχείων θα ανοίξει και χιλιάδες εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. «Τι έπρεπε να κάνετε; Σας προτείναμε.:

Να δώσετε ισχυρά κίνητρα για να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και να δουλέψουν οι εργαζόμενοι σε αυτά. Να κάνετε ελκυστικό, ανταγωνιστικό το Ελληνικό προϊόν. Σας είπαμε πως. Μειώστε τον ΦΠΑ στο 6% για την εστίαση και τη διαμονή. Κάντε μηδενική την προκαταβολή φόρου για το 2020. Είναι θηλειά στο λαιμό των επιχειρήσεων. Πως μπορείτε να συγκρίνετε το 20 με τα δεδομένα του 2019; Αυξήστε την επιστρεπτέα προκαταβολή στα 3 δις ευρώ τουλάχιστον. Κάντε τώρα μεγάλο και ουσιαστικό Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού. Ενισχύστε τις υγειονομικές μονάδες, τα κέντρα Υγείας και τα Νοσοκομεία. Οργανώστε επιτέλους κινητά συνεργεία της πρωτοβάθμιας με επισκέψεις σε σπίτια για να γίνεται έγκαιρη ιχνηλάτηση και αποτελεσματική παρακολούθηση. Η χώρα δεν αντέχει ούτε νέο γενικό ούτε τοπικό lockdown.

Εσείς δεν το κάνατε:

Μειώσατε τον ΦΠΑ στον καφέ και στην πορτοκαλάδα. Ούτε καν στο κρασί, για να στηρίξετε την Ελληνική παραγωγή.

Προχωρήσατε σε ένα Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού που αποδείχθηκε «αέρας κοπανιστός». Από τα 49.200 καταλύματα που επισήμως διαθέτει η χώρα, συμμετοχή δήλωσε μόνο το 4%, μόνο τα 1955.

Γιατί έγινε αυτό; Γιατί προφανώς οι όροι του προγράμματος δεν προσφέρουν το κίνητρο να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα καθυστέρησαν πολύ. Ξεκινήσατε να μιλάτε για υγειονομικές ζώνες, καταδικάζοντας τα νησιά μας και ευτυχώς μετά την κατακραυγή το πήρατε πίσω. Μετά μιλήσατε για δωμάτια καραντίνας και αφού δεν βρέθηκε άκρη, τώρα αναζητούνται ξενοδοχεία καραντίνας. Τραγική εικόνα σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα.

Και τέλος η καθυστερημένη -μια ανάσα πριν το «άνοιγμα των αεροδρομίων» ανακοίνωση της υποχρέωσης συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας από τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Οδήγησε σε σωρεία ακυρώσεων και δυσφήμηση του τουρισμού μας στο εξωτερικό. Τώρα τρέχετε να τα μπαλώσετε.

Και βέβαια αφού δεν καταφέρατε να οργανώστε τα κινητά συνεργεία, οδηγηθήκατε στο στράτευμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το καλύτερο να είσαι τουρίστας και να σε υποδέχεται ο στρατός».

Η Φώφη Γεννηματά ανέβασε τους τόνους της κριτικής της για τη στάση των τραπεζών απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Με τα κριτήρια που θέτουν και τα εμπόδια που εγείρουν οι Τράπεζες η μεγάλη πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μένουν εκτός ρευστότητας. Καταδικάζονται σε λουκέτο. Ουσιαστικά οι Τράπεζες ενδιαφέρονται μόνο για τους λεγόμενους «καλούς πελάτες» τους. Στηρίζονται μόνο οι μεγάλοι και ισχυροί. Ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο οι πλειστηριασμοί και μιλάτε μόνο για προσωρινή ανακούφιση με επιδότηση των δανείων. Έχουμε προτείνει οριστική, βιώσιμη και αποτελεσματική λύση ιδίως για τους ασθενέστερους δανειολήπτες και την αρνείστε. Μένετε απλοί θεατές κ. Μητσοτάκη στη σφαγή των μικρομεσαίων», τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Κάλεσε την κυβέρνηση να αλλάξει ρότα τώρα. «Αυξήστε τα ποσά της ενίσχυσης. Ανταποκριθείτε στις ανάγκες. Δώστε στις Τράπεζες να καταλάβουν ότι ανακεφαλαιοποιήθηκαν, τρεις φορές με χρήματα του Ελληνικού λαού και τώρα είναι η ώρα να βάλουν γερά πλάτη για να μην οδηγηθούμε σε αφελληνισμό της οικονομίας. Εκτός αν αυτό δεν σας ανησυχεί», ανέφερε.

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η Φώφη Γεννηματά για τη κατάσταση στο χώρο της εργασίας κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα για να περιορίσει τα εργασιακά δικαιώματα.«Προτιμάτε αντί του Προγράμματος Επιδότησης Εργασίας που είχαμε προτείνει, να δώσετε ένα επίδομα φτώχειας διατηρώντας τους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας. Και επί πλέον για όσους δουλεύουν επιχειρείτε να εφαρμόσετε το δόγμα «μισός μισθός με μισή δουλειά», μέσω του Προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Που οδηγεί στην γενίκευση της μερικής απασχόλησης και της μείωσης του μισθού των εργαζομένων κατά 20%. Διαμορφώνετε συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Επιμένετε να επιδοτείτε με το «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μόνο την μερική απασχόληση», υπογράμμισε.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατέληξε υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επαναπαύεται από «το ωσαννά των προσωρινών δημοσκοπήσεων, ούτε από την ανεπάρκεια και την αναξιοπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Υπάρχουν δύο δρόμοι ο νέο- συντηρητικός της δήθεν «επιστροφής στην κανονικότητα» των λίγων που έχετε επιλέξει και ο δρόμος που προτείνουμε εμείς, ο δρόμος της Νέας Αλλαγής. Διαμορφώνουμε μαζί με τους προοδευτικούς πολίτες το νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Ένα ολοκληρωμένο, εναλλακτικό, προοδευτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα της Ελλάδας και των Ελλήνων. Το Κίνημα Αλλαγής είναι εδώ. Ασπίδα για τη Δημοκρατία και στήριγμα για την κοινωνία», συμπλήρωσε.

Μητσοτάκης: δίκαιος επιμερισμός του βάρους της κρίσης

Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να επιμερίσουμε με τρόπο δίκαιο το βάρος μιας έκτακτης κρίσης. Τελευταίος έχει την ευθύνη ο εργαζόμενος. Αν πιστεύετε ότι με μαγικό ραβδί μπορούμε να κρατήσουμε ακέραια όλα τα εισοδήματα τότε ζείτε σε άλλο πλανήτη, ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου του ΚΙΝΑΛ στο πλαίσιο της «Ωρας του Πρωθυπουργού»

Είμαστε μπροστά και πάνω από μέτρα που πήραν πολλές άλλες χώρες. Δεν είπα προς Θεού ότι η κυβέρνηση αυτή είναι σοσιαλδημοκρατική. Είμαστε κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση. Εχω πει πολλές φορές ότι το πρώτο μας μέλημα κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας και εισόδημα εργαζομένων. Να μην κλείσουν ξενοδοχεία, να μην απολυθούν μόνιμα εργαζόμενοι. Να μην υπάρχει απώλεια στη σχέση εργασίας, τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και απευθυνόμενος στην κ. Γεννηματά, σημείωσε: Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι συνυπήρχαμε ως υπουργοί και ήσαστε υπουργός στην κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Τότε δεν τα λέγατε αυτά. Καλό είναι, όταν κάνουμε άλματα στο παρελθόν να μην παρακάμπτουμε ολόκληρες περιόδους. Η αναφορά μου σε μαγκάλια και συσσίτια δεν ήταν για εσάς. Το ερώτημα είναι να μην γίνετε εσείς σαν τους άλλους. Ευχή και ελπίδα μου είναι να μην επιστρέψουμε σε αυτού του είδους την αντιπολίτευση.