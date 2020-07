Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Βελιγράδι

Η πρωτεύουσα της Σερβίας είναι η τέταρτη πόλη της χώρας που κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της πανδημίας.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε σήμερα το Βελιγράδι εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού. Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Ραντόιτσιτς, από σήμερα θα αρχίσουν να ισχύουν μέτρα περιορισμού που προσβλέπουν στην αποτροπή μετάδοσης του κορονοϊού. Έτσι, απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσοτέρων των 100 ατόμων σε κλειστούς χώρους ενώ το όριο αυτό για τους ανοιχτούς χώρους είναι 500 άτομα. Επίσης, περιορίζεται, μέχρι τις 23:00 το βράδυ, το ωράριο λειτουργίας των καφετεριών, των κέντρων διασκέδασης και των νυχτερινών κλαμπ. Από σήμερα θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιο αυστηρά, με την επιβολή προστίμων, και το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους ενώ στα μέσα μεταφοράς θα περιοριστεί ο αριθμός των επιβατών.

Τα μέτρα αυτά ανήγγειλε χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε συνέντευξη του στην δημόσια τηλεόραση της Σερβίας (RTS). Ο Βούτσιτς ανέφερε ότι το 82% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από το Βελιγράδι και υπογράμμισε ότι ο ίδιος υποστηρίζει τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό της πρωτεύουσας. «Αν μπορούσα να αποφασίσω μόνος μου, θα έκλεινα το Βελιγράδι και θα επέβαλα γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βούτσιτς στην RTS προειδοποιώντας ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν αποκλείεται, εάν συνεχίσει να επιδεινώνεται η επιδημιολογική κατάσταση.

Εκτός από το Βελιγράδι, άλλες τέσσερεις πόλεις στη Σερβία βρίσκονται από την περασμένη Δευτέρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι πόλεις αυτές είναι το Κραγκούγεβατς, το Βράνιε, το Νόβι Πάζαρ και η πόλη Τούτιν.

Στην Σερβία το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 359 νέα κρούσματα κορονοϊού και απεβίωσαν έξι ασθενείς. Από την εκδήλωση της πανδημίας έχουν καταγραφεί 287 θάνατοι από τον κορονοϊό ενώ νόσησαν 15.195 άτομα. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί 418.879 δείγματα.