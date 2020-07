Αθλητικά

Κρεμάει… τα παπούτσια του ο Μίλαν Μπάρος

Ο διεθνής Τσέχος επιθετικός ανακοίνωσε την απόφαση του, τερματίζοντας μια καριέρα γεμάτη τίτλους και διακρίσεις.

«Αντίο» στην ενεργό δράση θα πει ο Μίλαν Μπάρος, στο τέλος της τρέχουσας περιόδου. Ο 39χρονος επιθετικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιστρέψει στην πατρίδα του και από το 2017 παίζει στη Μπάνικ Οστράβα, δήλωσε ότι οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση λόγω προβλημάτων υγείας που έχει τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «... το σώμα μου δεν λειτουργεί πια όπως παλιά».

Στη σπουδαία καριέρα του, ο Μπάρος φόρεσε μεταξύ άλλων τη φανέλα της Λίβερπουλ, της Λιόν, της Άστον Βίλα και της Γαλατάσαραϊ. Κατέκτησε το Champions League με τη Λίβερπουλ το 2005 στην Κωνσταντινούπολη, δύο πρωταθλήματα Γαλλίας με τη Λιόν, αλλά κι ένα κύπελλο Αγγλίας με την Πόρτσμουθ.

Αγωνίστηκε 93 φορές με την εθνική ομάδα της Τσεχίας και πέτυχε 41 γκολ, κερδίζοντας μάλιστα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο EURO 2004, εκεί όπου οι Τσέχοι αποκλείστηκαν στον ημιτελικό από την ελληνική ομάδα.