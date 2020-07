Πολιτική

Πάιατ στον ΑΝΤ1: ισχυρότερη από ποτέ η σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα που στέλνει στην Άγκυρα ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα...

Στο καλύτερο σημείο τους βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σύμφωνα με τον πρέσβη Τζέφρι Πάιατ. Τονίζει πως "Ασφαλώς σήμερα η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ό,τι ήταν ποτέ. Ίσως ισχυρότερη από οποτεδήποτε στη σύγχρονη ιστορία των χωρών μας".

Αναλυτικά η συνέντευξη που παραχώρησε ο Αμερικανός πρέσβης στον Νικόλα Βαφειάδη:

- Ανησυχείτε ότι μπορεί να υπάρξει ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάποια βοήθεια από τις ΗΠΑ;

- Η Τουρκία είναι ένας δύσκολος σύμμαχος για όλους μας αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Πρωθυπουργός υπήρξε πολύ ξεκάθαρος ότι προτεραιότητά του είναι ακριβώς όπως την περιγράφεις: Η διατήρηση ενός ήρεμου κλίματος, που προσφέρει κίνητρο οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης. Έχει εργασθεί πολύ σκληρά για αυτήν την ατζέντα, περιλαμβανομένης και της απευθείας συνομιλίας του τις τελευταίες ημέρες με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Οι ΗΠΑ συμφωνούν απολύτως με την προσέγγιση της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το θέμα.

Το μήνυμα στην Άγκυρα

Υπήρξαμε επίσης ξεκάθαροι στην Ουάσιγκτον και στην Άγκυρα ότι αναμένουμε από την Τουρκία να συμπεριφερθεί ως σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Κι ότι κάποιες από τις δραστηριότητες της Τουρκίας πρόσφατα ήταν προκλητικές και δεν βοηθούσαν. Η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη λιβυκή κυβέρνηση για παράδειγμα, ή οι γεωτρητικές δραστηριότητες στα νερά ανοικτά της Κύπρου. Αλλά τελικά η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν τους ίδιους στόχους. Η δέσμευσή μας στη συμμαχία μας με την Ελλάδα είναι απόλυτη. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να αναπτύξουμε την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας σε μια στρατηγικά ζωτική περιοχή, όπου δεν εστιάζουμε μόνο στη σταθερότητα, αλλά επίσης και στις προκλήσεις που έχουν προκύψει από τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων.

Προτεραιότητα η ανάκαμψη

Η προτεραιότητά μας τώρα στην πρεσβεία, εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε να δούμε την Ελλάδα να παρουσιάζει ανάκαμψη σχήματος V, μια γρήγορη επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη, που θα υποστηρίζεται από την ισχυρή συμμετοχή αμερικανικών επιχειρήσεων, αμερικανικών επενδύσεων.

Αμερικανικές επενδύσεις

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που προσφέρει μεγάλες προοπτικές για νέες επενδύσεις. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα δούμε πρόοδο στο έργο του Ελληνικού, όπου έχουμε μια δυνητική επένδυση ενός δις δολαρίων στο ολοκληρωμένο συγκρότημα θερέτρου, το οποίο θα πάει σε μια αμερικανική εταιρεία. Έχω μιλήσει με τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Είναι πολύ ξεκάθαρες ότι η πανδημία δεν έχει αλλάξει τα επενδυτικά τους σχέδια.

Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε και στη σχεδιαζόμενη εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας από την αμερικανική εταιρεία ΟΝΕΧ. Επεσήμανε την επιτυχία της Ελλάδας στην αντιμετώιση της πανδημίας, αλλά και τη σημασία των απευθείας σχέσεων μεταξύ των δύο λαών, φέρνοντας ως παράδειγμα την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.