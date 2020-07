Κοινωνία

Θρίλερ στον αέρα για τους επιβάτες πτήσης Βερολίνο – Αθήνα

Το αεροσκάφος υποχρεώθηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη.

Φωτογραφία αρχείου

Έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε αεροπλάνο της Ryanair, που εκτελούσε το δρομολόγιο Βερολίνο – Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σήμανε συναγερμός όταν υπήρξε ένδειξη για φωτιά στο πιλοτήριο.

Οι πιλότοι προσγείωσαν αμέσως το αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίο έδειξαν ότι πρόκειται για λάθος συναγερμό.