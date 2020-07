Κοινωνία

Κύκλωμα εκβιαστών: Ξυλοδαρμοί, βόμβες, ναρκωτικά και… κυνομαχίες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο αστυνομικοί και ένας υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ανάμεσα στους συλληφθέντες...

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που εξελίχθηκε χθες (Τετάρτη 2 Ιουλίου), εξαρθρώθηκε οργανωμένη εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά εκβιάσεις ιδιοκτητών καταστημάτων, εκρήξεις, εμπρησμούς, ξυλοδαρμούς, αγοραπωλησίες όπλων και ναρκωτικών, τοκογλυφίες, απάτες κ.α. αδικήματα.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν (11) μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα αλλοδαπός και (10) ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός. Ταυτοποιήθηκαν ακόμα (6) ημεδαποί, από τους οποίους (3) δεν συνελήφθησαν διότι εξέλειπαν οι λόγοι του αυτοφώρου και (3) αναζητούνται.

Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε σχετική ποινική δικογραφία, στην οποία περιλαμβάνονται άλλοι (25) κατηγορούμενοι ημεδαποί, από τους οποίους (2) αστυνομικοί και Υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού.

Προηγήθηκε πολύμηνη συστηματική έρευνα, από την οποία διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν συντονισμένα και συγκροτημένα τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2019, σε Σαλαμίνα, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Πέραμα, Καλλιθέα, Γκάζι καθώς και σε συνοικίες του Πειραιά.

Ως προς τη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ) η εγκληματική οργάνωση, έχοντας ως αρχηγικό μέλος 35χρονο συλληφθέντα, λειτουργούσε με τη μορφή υποομάδων και παρείχε «προστασία» σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένδυσης, εισπράττοντας εκβιαστικά από τους ιδιοκτήτες τους, διάφορα χρηματικά ποσά, σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις «τοποθετούσαν» μέλη τους σε ορισμένα καταστήματα, ως «φύλακες», προκειμένου να επεμβαίνουν σε τυχόν φασαρίες και να ενημερώνουν άμεσα τον αρχηγό και τους επικεφαλής των υποομάδων τους, για όσα συνέβαιναν στο κατάστημα.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ιδιοκτήτες υποχρεωνόντουσαν να αμείβουν τους «φύλακες» με ημερομίσθιο, το οποίο ήταν επιπλέον του απαιτούμενου χρηματικού ποσού της «προστασίας». Σε όσα καταστήματα η εγκληματική οργάνωση απαιτούσε την τοποθέτηση «φυλάκων», οι ιδιοκτήτες τους κατέβαλλαν εκβιαστικά χρήματα για την «προστασία» των επιχειρήσεών τους.

Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν συνεχώς στην κατοχή τους πυροβόλα όπλα και προέβαιναν σε εκδικητικές πράξεις εκρήξεων και εμπρησμών, οπλοχρησίας, πρόκλησης σωματικών βλαβών, απειλών και τραμπουκισμών. Ακόμα προέβαιναν σε αγοραπωλησίες όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών, καθώς και χειροβομβίδων, γεγονός που καταδεικνύει τον βαθμό επικινδυνότητάς τους. Μάλιστα αναφέρονταν στα όπλα κωδικοποιημένα χρησιμοποιώντας διάφορες λέξεις όπως: «καστάνια», «Beverly», «μηχανάκι», «ποδήλατο, «τρυπάνι».

Παράλληλα, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο σε πληθώρα ξυλοδαρμών και «τραμπουκισμών», συμμετέχοντας άλλοτε ως φυσικός αυτουργός ή άμεσος συνεργός και άλλοτε ως ηθικός αυτουργός, συχνά έναντι αμοιβής. Μάλιστα, κατόπιν δικής του εντολής, έγκλειστοι των φυλακών, χειροδικούσαν σε συγκρατούμενους τους.

Στις περιπτώσεις των ξυλοδαρμών και των «τραμπουκισμών», τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης επιδείκνυαν ιδιαίτερα βίαιη συμπεριφορά, καθώς δε δίσταζαν να προκαλέσουν επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες, ακόμα και με τη χρήση αντικειμένων (σιδερογροθιές, όπλα κ.λπ).

Ακόμη, μέλη της οργάνωσης, προέβαιναν σε αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών άλλοτε για ιδία χρήση και άλλοτε για την προώθηση τους σε άλλα άτομα. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών τους συνομιλιών, τα ναρκωτικά αναφέρονται ως: «σκληρό», «κουφέτο», «σιντί», «γλυκάκι», «λουκούμια», «χάπια», «κομμάτι», «βράχο», «βρώμα», «πέτρα».

Παράλληλα, μέλη της οργάνωσης, βασιζόμενα στην οικονομική ρευστότητα που τους εξασφάλιζε η παράνομη δραστηριότητά τους, προέβαιναν στην τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, όπως απάτες, τοκογλυφίες, «σπάσιμο επιταγών» κ.α. συναφή αδικήματα, με αποτέλεσμα με αυτόν τον τρόπο να επαυξάνονται οι παράνομες οικονομικές τους απολαβές.

Ακόμη, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δραστηριοποιούνταν και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες όπως η διοργάνωση παράνομων κυνομαχιών σε όλη τη χώρα και η διενέργεια παράνομων χαρτοπαιγνίων, σε συνδυασμό με πράξεις τοκογλυφίας. Μάλιστα στην οικία του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, εντοπίστηκαν (5) σκυλιά που χρησιμοποιούσε για κυνομαχίες, τα οποία μεταφέρθηκαν σε κέντρο περίθαλψης αδέσποτων ζώων.

Για την αποφυγή εντοπισμού τους, τα μέλη της οργάνωσης, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Συνομιλούσαν μεταξύ τους, είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις, οι οποίες είχαν ενεργοποιηθεί σε στοιχεία ταυτότητας άλλων προσώπων, ενώ χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα και κωδικοποιημένες εκφράσεις και λέξεις.

Ως προς την εμπλοκή των αστυνομικών, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς αστυνομικός είχε κεντρική συμμετοχή στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ενώ οι άλλοι δύο διαδραμάτιζαν περιφερειακό ρόλο.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί:

(32) περιπτώσεις εκβιάσεων, με το πρόσχημα παροχής προστασίας σε διάφορα καταστήματα όπως μπαρ, καφέ, Club, beach bar, περίπτερα, μουσικές σκηνές, ψητοπωλεία, ταβέρνες, χαρτοπαικτικές λέσχες, ουζερί κλπ.

(2) περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων, τον Δεκέμβριο του 2019 στο Μοσχάτο και τον Φλεβάρη του 2010 στη Νίκαια και απόπειρα εμπρησμού ημιυπόγειου διαμερίσματος στο Κερατσίνι τον Μάρτιο του 2020,

(2) περιπτώσεις έκρηξης Αυτοσχέδιου Εμπρηστικού Εκρηκτικού Μηχανισμού (Α.Ε.Ε.Μ.) τον Φλεβάρη του 2020 έξωθεν οικίας στη Νίκαια και τον Ιούνιο του 2014 σε μοτοσικλέτα ενώ τον Απρίλιο του 2020 βρέθηκε Αυτοσχέδιος Εκρηκτικός Μηχανισμός έξωθεν οικίας στη Νίκαια, ο οποίος ενεργοποιήθηκε αλλά δεν εξερράγη και

(4) κλοπές οχημάτων, σε δύο από τις οποίες απαίτησαν εκβιαστικά και έλαβαν από τους παθόντες χρηματικά ποσά.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

υποπολυβόλο με (2) γεμιστήρες,

(5) πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με αποξασμένο σειριακό αριθμό,

τυφέκιο και (2) περίστροφα,

αεροβόλο με γεμιστήρα,

γεμιστήρα πυροβόλου όπλου με (7) φυσίγγια,

πιστόλι τύπου airsoft,

(4) σιδερογροθιές,

το χρηματικό ποσό των (19.910) ευρώ,

(2) μεταλλικές πτυσσόμενες ράβδοι,

(3) μοτοσικλέτες και (3) αυτοκίνητα,

πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων,

διάφορα μαχαίρια και ξιφίδια,

(7) κροτίδες,

αναβολικά σκευάσματα,

μεταλλικές χειροπέδες,

ρόπαλο, ξύλινο γκλοπ και πλαστική ράβδος,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

(2) αλεξίσφαιρα γιλέκα,

συναλλαγματική επιταγή ποσού (5.000) ευρώ,

συσκευές κινητών τηλεφώνων και κάρτες SIM,

φορητή συσκευή τάμπλετ,

συσκευή αποθήκευσης ψηφιακών μέσων (USB),

κάρτες αναλήψεων και βιβλιάρια τραπεζών, καθώς και

πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, συναλλαγματικών και αποδείξεων πληρωμών.

Σημειώνεται ότι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην πλειοψηφία τους έχουν απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές για πληθώρα αδικημάτων κυρίως ληστείες, διακεκριμένες κλοπές, εκβιάσεις, επικίνδυνες και βαριές σωματικές βλάβες κ.α. αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.