Κόσμος

Γαλλία: έρευνα σε βάρος πρωτοκλασάτων πολιτικών για τον τρόπο που χειρίστηκαν την πανδημία του κορονοϊού

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και δυο πρώην υπουργοί Υγείας, στο στόχαστρο της δικαιοσύνης.

Προκαταρκτική έρευνα σε βάρος του απερχόμενου πρωθυπουργού της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ και των δύο πρώην υπουργών Υγείας Ολιβιέ Βεράν και Ανιές Μπουζέν πρόκειται να ξεκινήσει από τις γαλλικές αρχές με αντικείμενο τη διαχείριση εκ μέρους τους της κρίσης της Covid-19, ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας Φρανσουά Μολέν.

Ενενήντα μηνύσεις έχουν κατατεθεί στο Δικαστήριο της Δημοκρατίας (CJR) που είναι αρμόδιο για να δικάζει μέλη της κυβέρνησης για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι 53 από αυτές εξετάστηκαν και 9 κρίθηκαν αποδεκτές.

Ο Μολέν θα πρέπει τώρα να συγκαλέσει την προανακριτική επιτροπή που θα διεξάγει την έρευνα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα, η επιτροπή θα εξετάσει μία και μόνο κατηγορία, αυτή της «παράλειψης αντιμετώπισης μιας καταστροφής» σε βάρος της Μπουζέν, του Φιλίπ και του Βεράν.

Η Μπουζέν ήταν υπουργός Υγείας μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Τότε, την διαδέχτηκε ο Βεράν ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα το πρωί, μαζί με σύσσωμη την κυβέρνηση του Φιλίπ.

Οι μηνύσεις άρχισαν να κατατίθενται λίγες ημέρες αφότου ξεκίνησε η καραντίνα, στα μέσα Μαρτίου. Προέρχονταν από ιδιώτες, από γιατρούς, από διάφορες ενώσεις, ακόμη και από κρατουμένους. Ανάλογα με την περίπτωση, οι καταγγέλλοντες έκαναν λόγο για «ανθρωποκτονία εξ αμελείας», για «έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο», για «μη παροχή βοήθειας σε άνθρωπο που κινδύνευε» και για παράλειψη λήψης μέτρων εγκαίρως.

Η πανδημία της Covid-19 έχει σκοτώσει περίπου 30.000 ανθρώπους στη Γαλλία.