Θεοχάρης: ο ελληνικός τουρισμός θα κερδίσει τη μάχη για την επόμενη πενταετία

Περιοδεία του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, σε Χανιά και Ρέθυμνο...



Συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και τουριστικούς φορείς είχε ο Υπουργός Τουρισμού στα Χανιά. Συγκεκριμένα, ο κ. Χάρης Θεοχάρης συμμετείχε σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Χανίων με θέμα: «Ενημέρωση, Δράσεις και Αποτίμηση Έναρξης της Νέας Τουριστικής Περιόδου στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων».

Με τον Υπουργό συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Δημήτρης Φραγκάκης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόρα Μπακογιάννη και κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο Ααντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Νίκος Καλογερής και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης.

Κατόπιν ο κ. Χάρης Θεοχάρης μετέβη στο Δημαρχείο της πόλης, όπου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο Χανίων κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, καθώς και με Δημάρχους του νομού. Πριν αναχωρήσει για τον επόμενο σταθμό της περιοδείας του στην Κρήτη, ο Υπουργός Τουρισμού επισκέφθηκε το αεροδρόμιο Χανίων.

«Είμαστε σε μια αισιόδοξη ημέρα, σε μια αισιόδοξη στιγμή. Έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού» δήλωσε ο κ. Θεοχάρης από τα Χανιά. Και τόνισε ότι «πριν από 2 μήνες ελάχιστοι πίστευαν ότι θα εφαρμοζόταν το σχέδιο και θα ήμασταν σε θέση να υποδεχτούμε τουρίστες μέσα στον Ιούλιο. Θέλω να δώσω αυτό τον τόνο αισιοδοξίας παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που υπάρχουν. Είμαι αισιόδοξος ότι θα καταφέρουμε να ανοίξουμε και για τη Μεγάλη Βρετανία στις 15 Ιουλίου. Θα ήμουν ευτυχής αν το καταφέρναμε αυτό και για τη Σουηδία. Ό,τι κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, το κάνουμε υπό την καθοδήγηση των ειδικών. Είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε ευχάριστα νέα κι έτσι θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τις μεγάλες αγορές της χώρας, όπως είναι και αυτή των Χανίων. Αυτό το μήνα θα κερδίσουμε τη μάχη για την επόμενη πενταετία».

Μετά τα Χανιά, ο Υπουργός Τουρισμού βρέθηκε στο Ρέθυμνο, όπου μαζί με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη συναντήθηκαν με το Δήμαρχο Ρεθύμνου κ. Γιώργο Μαρινάκη, τουριστικούς φορείς και εκπροσώπους της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου.

Ολοκληρώνοντας τις επαφές του ο κ. Χάρης Θεοχάρης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Το 2020 δεν είναι η χρονιά των αριθμών, αλλά η χρονιά της ποιότητας. Και ποιότητα σημαίνει όμορφες διακοπές στο όμορφο κρητικό περιβάλλον, με τη φανταστική κρητική φιλοξενία. Σημαίνει, όμως και ασφάλεια και προσοχή. Όλοι μας πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα, ώστε όποιος έρχεται εδώ να γυρίζει στο σπίτι του σώος και υγιής. Η ελληνική κυβέρνηση έχει σχέδιο και το υλοποιεί μέσα στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια θέτει. Δεν πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει αγωνία και ανησυχία. Κάθε μέρα επανεξετάζουμε τα δεδομένα και κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Σήμερα, μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε περαιτέρω μέτρα στήριξης των εργαζομένων (ειδικά των εποχικών), καθώς και των επιχειρήσεων. Καλώ τους εργαζόμενους να δουν με προσοχή αυτά τα μέτρα στήριξης, να δουν την εξειδίκευση. Μέσα από αυτά τα μέτρα διορθώνονται οι δυσκολίες που υπήρχαν στο προηγούμενο διάστημα. Η στήριξη θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική, ακόμα πιο γενναία και χωρίς αποκλεισμούς ή προβλήματα».