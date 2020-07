Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα δραματική προειδοποίηση από τον ΠΟΥ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Οι αριθμοί δεν ψεύδονται", διαμηνύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας...

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάλεσε σήμερα τις πληγείσες χώρες από τον κορονοϊό να "αφυπνιστούν" και να "συμμετάσχουν στη μάχη", καθώς "οι αριθμοί δεν ψεύδονται".

"Ήρθε πράγματι η ώρα οι χώρες να κοιτάξουν τους αριθμούς. Σας παρακαλώ, μην αγνοείτε αυτά που σας λένε οι αριθμοί", δήλωσε ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής του προγράμματος εκτάκτων υγειονομικών καταστάσεων του ΠΟΥ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση στο Μεξικό αλλά διευκρίνισε ότι το μήνυμά του απευθύνεται σε "πολλές χώρες".

"Άπαντες πρέπει να αφυπνιστούν. Οι αριθμοί δεν ψεύδονται και η κατάσταση επί του πεδίου δεν ψεύδεται", πρόσθεσε υπογραμμίζοντας ότι "δεν είναι ποτέ πολύ αργά, σε μια επιδημία, να πάρεις τον έλεγχο".

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι ο διεθνής οργανισμός αναμένει σε δύο εβδομάδες τα αρχικά αποτελέσματα από τις κλινικές δοκιμές που διεξάγει με φάρμακα που μπορεί να είναι δραστικά στη θεραπεία ασθενών με Covid-19.

Ο Μάικ Ράιαν δήλωσε ότι δεν θα είναι συνετή μια πρόβλεψη για το πότε ένα εμβόλιο για την Covid-19 θα μπορεί να είναι έτοιμο για μαζική διανομή. Ενώ ένα υποψήφιο φάρμακο μπορεί να δείξει την αποτελεσματικότητά του μέχρι το τέλος του έτους, το ερώτημα είναι πόσο σύντομα θα μπορεί να παραχθεί μαζικά, επισήμανε.

"Ο ΠΟΥ κατανοεί πλήρως ότι υπάρχουν καλοί λόγοι για τις χώρες που θέλουν να ανασυγκροτήσουν τις οικονομίες τους", δήλωσε.

"Ωστόσο, ούτε μπορείτε να αγνοείτε το πρόβλημα, το οποίο δεν θα εξαφανιστεί δια μαγείας", τόνισε. "Πρέπει να μετάσχουμε στη μάχη τώρα. Πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον ιό τώρα", επέμεινε.

"Οι χώρες αντιμετωπίζουν δύσκολες επιλογές αλλά οφείλουν απόλυτα να σπάσουν τις αλυσίδες μετάδοσης", συμπεριλαμβάνοντας την υιοθέτηση μέτρων καραντίνας "αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση", τόνισε ο Ράιαν.

Η πανδημία της Covid-19 συνεχίζει να επιβραδύνεται στην Ευρώπη, αλλά καλπάζει στην αμερικανική ήπειρο.

Για πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της επιδημίας στην Κίνα τον Δεκέμβριο, η Λατινική Αμερική ξεπέρασε σήμερα την Ευρώπη σε αριθμό κρουσμάτων, με περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια ασθενείς, παρότι η γηραιά ήπειρος παραμένει η περιφέρεια του κόσμου που θρηνεί τα περισσότερα θύματα, σχεδόν 200.000 νεκρούς. Ακολουθούν η ΗΠΑ και ο Καναδάς (137.421) και η Λατινική Αμερική (121.662).