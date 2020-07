Κόσμος

Τουρκία: νεκροί και τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Σε τουλάχιστον τέσσερις ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες Παρασκευή σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Τουρκία, ενώ σχεδόν 100 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η έκρηξη, η οποία χαρακτηρίσθηκε «βιομηχανικό δυστύχημα» από τους διασώστες, σημειώθηκε αργά χθες το πρωί στη Χεντέκ, στην επαρχία Σακάρια (Σαγγάριου), στη βορειοδυτική Τουρκία. «Προς στιγμήν τέσσερις συμπολίτες μας σκοτώθηκαν (...) και 97 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», δήλωσε αργά χθες ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά από το σημείο του δυστυχήματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε πως τρεις εργάτες του εργοστασίου εξακολουθούν να αγνοούνται. Πρόσθεσε πως η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας, τον Οκτάι Καλντιρίμ, 150 έως 200 άτομα βρίσκονταν μέσα στο εργοστάσιο της στιγμή της έκρηξης.

Ένα εντυπωσιακό μανιτάρι λευκού καπνού υψωνόταν πολλές εκατοντάδες μέτρα στον ουρανό ενώ πυροτεχνήματα ακούγονταν να σκάνε μέσα στο εργοστάσιο, σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τουρκικά τηλεοπτικά κανάλια. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλούνται τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη έγινε αισθητή σε ακτίνα περίπου πενήντα χιλιομέτρων ενώ κάτοικοι πίστεψαν αρχικά πως επρόκειτο για σεισμό.

Το 2009 και το 2014 είχαν σημειωθεί εκρήξεις στο ίδιο εργοστάσιο που είχαν στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους ενώ περίπου 40 είχαν τραυματισθεί, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.