Δένδιας για Τουρκία: διάλογος χωρίς εκβιασμούς και προκλήσεις

Επιθυμούμε τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά όχι υπό καθεστώς εκβιασμών και προκλήσεων, ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα "Παραπολιτικά". Ο υπουργός Εξωτερικών εκτιμά ότι το ενδεχόμενο προσφυγής στη Χάγη είναι μακρινό και ξεκαθαρίζει με σαφήνεια ότι τόσο το Καστελλόριζο όσο και οι νήσοι Ρω και Στρογγύλη έχουν και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δένδιας, η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία, μεταξύ του πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, καταδεικνύει ότι η Ελλάδα επιθυμεί οι δίαυλοι επικοινωνίας με τη γειτονική χώρα να παραμένουν ανοιχτοί, «για να προχωρήσουμε όμως περαιτέρω, απαιτείται έμπρακτη αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Ο ουσιαστικός διάλογος απαιτεί πρώτα από όλα σεβασμό στην αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας».

Ως προς το ζήτημα της προσφυγής στο Δικαστήριο της Χάγης, ο κ. Δένδιας τονίζει πως «η Ελλάδα δεν φοβάται τη διεθνή Δικαιοσύνη, γιατί δεν φοβάται την εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας. Αυτό είναι πυξίδα στην εξωτερική μας πολιτική». «Βεβαίως, η προσφυγή απαιτεί συμφωνία των μερών. Απαιτεί από κοινού αποδοχή του ζητήματος επί του οποίου θα κληθεί να αποφανθεί το Δικαστήριο. Προϋποθέτει, ακόμα, κοινή αποδοχή του Διεθνούς Δικαίου και ιδίως του Δικαίου της Θάλασσας, ως πλαισίου συζήτησης μεταξύ μας. Θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, να πω ότι προς το παρόν είμαστε μακριά από ένα τέτοιο ενδεχόμενο», σημειώνει.

Ο κ. Δένδιας σημειώνει πως το Καστελλόριζο ως νησί που κατοικείται, έχει τα ίδια δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες με τα δικαιώματα που έχουν τα ηπειρωτικά εδάφη, ανεξάρτητα από το μέγεθος του. «Το κύριο κριτήριο είναι η οικονομική βιωσιμότητα, δηλαδή η δυνατότητα να συντηρήσει ανθρώπινη διαβίωση. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο μπορεί, αλλά ο Δήμος Μεγίστης περιλαμβάνει, εκτός από το Καστελλόριζο, τη Ρω και τη Στρογγύλη, νησιά που επίσης κατοικούνται και έχουν, συνεπώς, δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ», τονίζει ο κ. Δένδιας και προσθέτει: «Το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας είναι σαφές και δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά ή αυθαίρετα».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Λιβύη και τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του λιβυκού Κοινοβουλίου, ο κ. Δένδιας σημεώνει ότι «η Ελλάδα επιδιώκει να υπάρξει πολιτική λύση στη Λιβύη, μετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις και προσπαθώντας να καλύψει το κενό της απουσίας μας από τις εξελίξεις σε αυτήν τα προηγούμενα χρόνια». «Η Ελλάδα είναι, επιτέλους, παρούσα στη Μεσόγειο, με συμμαχίες, στρατηγική και ενεργή εξωτερική πολιτική», υπογραμμίζει.

Σχετικά με την επιχείρηση "Ειρήνη", ο κ. Δένδιας επισημαίνει πως ακόμη και αν «δεν έχει μέχρι τώρα κατορθώσει να καταστείλει τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων, γιατί δεν έχει ακόμη τα αναγκαία μέσα, έχει σαφώς αναδείξει ποια είναι η χώρα που το παραβιάζει, δηλαδή η Τουρκία». «Η διεθνής κοινότητα γνωρίζει, λοιπόν, πολύ καλά ποιος προκαλεί αστάθεια στην περιοχή και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και πέραν αυτής», προσθέτει.

Ο υπουργός Εξωτερικών τονίζει πως οι διαπραγματεύσεις για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο είναι σε εξέλιξη, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση των τεχνικών ομάδων των δύο πλευρών. «Είναι, πάντως, δεδομένο ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι πιο πολύπλοκες σε σχέση με την Ιταλία, όπου προϋπήρχε οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας», ξεκαθαρίζει.

Ερωτηθείς σχετικά με τις σχέσεις Ελλάδος- Γαλλίας, ο υπουργός Εξωτερικών σημειώνει ότι «η γαλλική υποστήριξη προς την Ελλάδα, όπως και προς την Κύπρο, είναι διαχρονική και αδιάρρηκτη», ενώ «υπάρχει κοινή αντίληψη της κατάστασης και αυτό έχει αποδειχθεί περίτρανα από τη συνεπή και απερίφραστη καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων». «Είμαι βέβαιος ότι η εξαιρετική συνεργασία μας με τη Γαλλία, στη βάση των κοινών μας θέσεων προάσπισης της διεθνούς νομιμότητας, θα συνεχιστεί και στο μέλλον επί τη βάσει κατανόησης, που σύντομα, ελπίζω, θα εκδηλωθεί με τον πλέον έμπρακτο τρόπο», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός χαρακτηρίζει «άριστες» τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, ενώ σημειώνει πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη μια σημαντική αμερικανική άσκηση, αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική σημασία του λιμένα της πόλης, καθώς και την ολοένα στενότερη αμυντική συνεργασία Ελλάδας- ΗΠΑ.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το πόσο μπορούμε να "ποντάρουμε" στη στήριξη της Ουάσινγκτον σε μια κρίσιμη στιγμή στο Αιγαίο, ο κ. Δένδιας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Είναι δεδομένο ότι και οι ΗΠΑ επιθυμούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Προφανώς, κανείς μας δεν θέλει να φτάσουμε σε μια κρίσιμη στιγμή, όπως το θέσατε. Και σας βεβαιώνω ότι, σε σταθερή συνεννόηση και συνεργασία με τις ΗΠΑ, επιδιώκουμε να μη φτάσουμε σε "κρίσιμη στιγμή"».