Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα ολόκληρη περιφέρεια στην Ισπανία

Σε περιορισμό πάνω από 200.000 κάτοικοι έπειτα από την εμφάνιση πολλών νέων κρουσμάτων κορονοϊού.

Η Καταλονία, η βορειοανατολική αυτή περιοχή της Ισπανίας, επέβαλε σήμερα περιορισμούς μετακινήσεων σε περισσότερους από 200.000 κατοίκους έπειτα από την εμφάνιση πολλών νέων κρουσμάτων του κορονοϊού.

Οι κάτοικοι της περιφέρειας Σεγριά, η οποία περιλαμβάνει την πόλη Λέριδα, απαγορεύεται να φύγουν από την περιοχή από τις 12:00 σήμερα, αλλά δεν θα περιοριστούν στα πλήρως σπίτια τους όπως συνέβη με το αρχικό, αυστηρό lockdown που επιβλήθηκε σε όλη την χώρα τον Μάρτιο.

"Αποφασίσαμε να περιορίσουμε την Σεγριά εξαιτίας των στοιχείων που επιβεβαιώνουν μια σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο περιφερειακός πρόεδρος της Καταλονίας, ο Κιμ Τόρα.

Το υπουργείο Υγείας της Καταλονίας ανακοίνωσε χθες ότι στην Λέριδα υπάρχουν 3.706 κρούσματα, ενώ μια ημέρα νωρίτερα τα κρούσματα ανέρχονταν σε 3.551.

Οι μετακινήσεις για μετάβαση στην εργασία θα επιτρέπονται, αλλά από την Τρίτη οι εργαζόμενοι που θα μεταβαίνουν ή θα φεύγουν από την περιοχή θα πρέπει να παρουσιάζουν βεβαίωση του εργοδότη τους.

Η Ισπανία έχει καταγράψει 205.545 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού και 28.385 θανάτους, γεγονός που την καθιστά μια από τις περισσότερο πληγείσες από την πανδημία χώρες στην Ευρώπη.

Έπειτα από την επιβολή ενός αυστηρού lockdown στις 14 Μαρτίου, η κυβέρνηση ήρε σταδιακά τους περιορισμούς στη βάση ενός σχεδίου πολλών φάσεων από τις αρχές Μαϊου.