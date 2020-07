Κοινωνία

Προμαχώνας: Ατελείωτες ουρές σχηματίζουν τα αυτοκίνητα

“Κύμα” τουριστών στο συνοριακό φυλάκιο. Επί τόπου ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, με κλιμάκια του Οργανισμού.

Καθηλωμένοι στα οχήματά τους παραμένουν επί ώρες οι τουρίστες που επιχειρούν να περάσουν το συνοριακό του Προμαχώνα, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα μας.

Τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ατελείωτες ουρές, που κατά διαστήματα φθάνουν ακόμη και τα 10 χιλιόμετρα.

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Αρκουμανέας, θα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι και το πρωί της Κυριακής, στον Προμαχώνα, μαζί με κλιμάκια του ΕΟΔΥ που ήδη ενεργούν εκεί.