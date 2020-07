Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κρούσμα σε τουρίστρια στην Κρήτη

Η ασθενής εντοπίστηκε με τη βοήθεια της Αστυνομίας στην ίσως πιο πολυσύχναστη περιοχή του νησιού.

Ο εντοπισμός του πρώτου θετικού κρούσματος κορονοϊου σε ταξιδιώτη στην Κρήτη μετά την επίσημη άφιξη ξένων επισκεπτών στα αεροδρόμια του νησιού, σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές αρχές και το μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τουρίστρια που κάνει με το σύζυγό της διακοπές στην Κρήτη και έπρεπε να εντοπιστεί και να ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα του τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Ακολούθησε κινητοποίηση των αρχών και σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκε η βοήθεια της αστυνομίας για να εντοπιστεί το απόγευμα της Πέμπτης η τουρίστρια σε ξενοδοχείο του δήμου Χερσονήσου.

Στη συνέχεια την υπόθεση ανέλαβαν οι αρμόδιοι και η Πολιτική Προστασία. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας καθημερινά διενεργούνται 825 τεστ στους επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» Ηρακλείου.

Την ίδια στιγμή στη μονάδα covid του Βενιζελείου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση ζευγάρι ομογενών που διαγνώστηκε θετικό στον ιό και μεταφέρθηκε από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Πηγή neakriti.gr