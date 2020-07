Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 25 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Η αναλυτική ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την πορεία της πανδημίας στην χώρα.

25 νέα κρούσματα του SARS-CoV-2 επιβεβαιώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, σύμφωνα την ενημέρωση του ΕΟΔΥ. Από αυτά τα 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 3.511, εκ των οποίων το 54,9% αφορά άνδρες. 810 (23,1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.933 (55,1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

11 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 62 ετών. Πέντε (45,5%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 90,9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 119 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος, ενώ έχουμε 192 θανάτους συνολικά στη χώρα. 61 (31,8%) ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95,8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των 25 νέων κρουσμάτων, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ: οκτώ εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας, δύο είναι εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο, ένα εισαγόμενο που ελέγχθηκε και επέστρεψε στη χώρα προέλευσης, πέντε από την Ξάνθη, ένα από την Θεσσαλονίκη, δύο από την Καστοριά, ένα από την Αχαΐα, δύο από την Αττική και τρία από τη Λάρισα.

Θετική βρέθηκε τουρίστρια στην Κρήτη

Ο εντοπισμός του πρώτου θετικού κρούσματος κορονοϊού σε ταξιδιώτη στην Κρήτη. μετά την επίσημη άφιξη ξένων επισκεπτών στα αεροδρόμια του νησιού, σήμανε συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές και το μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για τουρίστρια που κάνει με το σύζυγό της διακοπές στην Κρήτη και έπρεπε να εντοπιστεί και να ειδοποιηθεί για τα αποτελέσματα του τεστ στο οποίο υπεβλήθη.

Ακολούθησε κινητοποίηση των Αρχών και σύμφωνα με πληροφορίες χρειάστηκε η βοήθεια της Αστυνομίας για να εντοπιστεί το απόγευμα της Πέμπτης η τουρίστρια σε ξενοδοχείο του δήμου Χερσονήσου.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Ραφήνα

Ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου, με ανακοίνωσή του, έκανε αργά χθες το βράδυ γνωστό ότι ενημερώθηκε από το Κέντρο Υγείας Ραφήνας για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού και κλήθηκε να προβεί στην απαραίτητη και προβλεπόμενη από τα σχετικά πρωτόκολλα απολύμανση του χώρου.

Πρόκειται για ασθενή, κάτοικο Ραφήνας, που εισήχθη στο κέντρο Υγείας και μετά τους απαιτούμενους ελέγχους μεταφέρθηκε αμέσως σε κεντρικό νοσοκομείο αναφοράς στην Αθήνα. Ο ΕΟΔΥ και οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες προχωρούν ήδη στην ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς για την άμεση λήψη μέτρων αποφυγής τυχόν διασποράς.