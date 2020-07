Κόσμος

Κορονοϊός-Σερβία: Σε νοσοκομείο μετατρέπεται στάδιο στο Βελιγράδι

Άλλες τέσσερις πόλεις τέθηκαν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, καθώς η διασπορά του ιού παρουσιάζει μεγάλη έξαρση.

Η επιδημιολογική κατάσταση στη Σερβία συνεχίζει να επιδεινώνεται. Σύμφωνα με νεότερο ανακοινωθέν, το τελευταίο 24ωρο επιβεβαιώθηκαν 325 νέα κρούσματα κορονοϊού και απεβίωσαν οκτώ ασθενείς. Οι θάνατοι από την εκδήλωση της πανδημίας έφτασαν τους 306, ενώ νόσησαν 15.829 άτομα. Άλλες τέσσερεις πόλεις τέθηκαν σήμερα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και έτσι έφτασαν τις εννέα οι πόλεις στις οποίες επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού για την αποτροπή έξαρσης του κορονοϊού.

Στο Βελιγράδι από χθες άρχισε να επιβάλλεται η απαγόρευση συγκεντρώσεων πέραν των 500 ατόμων σε ανοιχτούς χώρους και ο συγχρωτισμός άνω των 100 ατόμων στους κλειστούς. Επίσης, οι καφετερίες, τα κέντρα διασκέδασης και τα κλαμπ λειτουργούν πλέον μέχρι τις 11:00 το βράδυ, ενώ διενεργούνται έλεγχοι από υπηρεσίες του δήμου για τη χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 80% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από το Βελιγράδι. Το κλειστό στάδιο “Arena” άρχισε να μετατρέπεται, από τον στρατό, σε “COVID-19 Νοσοκομείο” και θα χρησιμοποιηθεί για τη νοσηλεία ήπιων περιπτώσεων. Ο Υπουργός Υγείας Ζλάντιμπορ Λόντσαρ δήλωσε ότι η προσωρινή αυτή νοσοκομειακή δομή θα είναι χωρητικότητας 500 κλινών και από τη Δευτέρα θα αρχίσει να δέχεται ασθενείς. Τόνισε ότι οι δυνατότητες των νοσοκομείων αναφοράς για το κορονοϊό εξαντλούνται και ανέφερε ότι η πληρότητα φτάνει μέχρι και το 90%. Ανακοίνωσε ότι η ορθοπεδική κλινική του Βελιγραδίου εντάσσεται στο σύστημα “COVID Νοσοκομείων” - το πέμπτο στην πρωτεύουσα-, όπως επίσης και το Γενικό Νοσοκομείο στην πόλη Ποζάρεβατς, η οποία βρίσκεται 80 χιλιόμετρα νότια του Βελιγραδίου.

Στην πόλη Νόβι Πάζαρ, όπου επίσης υπάρχει έξαρση του κορονοϊού, ο στρατός έστησε σκηνές έξω από το Νοσοκομείο της πόλης, όπου θα γίνονται οι εξετάσεις ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού και εφόσον παραστεί ανάγκη θα χρησιμοποιηθούν και για τη νοσηλεία ασθενών. Η θρησκευτική ηγεσία της Ισλαμικής Κοινότητας στη Σερβία (IZS) αποφάσισε σήμερα να κλείσουν όλα τα τζαμιά στη χώρα για να αποτραπεί η μετάδοση του κορονοϊού.

Στο Βελιγράδι προσγειώθηκε σήμερα το πρωί ένα αεροπλάνο από την Τουρκία το οποίο μετέφερε νοσοκομειακό εξοπλισμό, προστατευτικό υλικό και φάρμακα. Η βοήθεια αυτή, που στάλθηκε με εντολή του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προορίζεται για νοσοκομεία της επαρχίας Σάντζακ, όπου ο βοσνιακός-μουσουλμανικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία.