Αθλητικά

Ντέρμπι “αιωνίων” για το… γόητρο στο ΟΑΚΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Οι αποστολές των ομάδων.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο (5/7, 21:30), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Off.

Ο αήττητος και πρωταθλητής Ολυμπιακός φιλοδοξεί να φτάσει στην έκτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θέλει να αποκαταστήσει το γόητρό του μετά την προ ημερών ήττα του στον Πειραιά (3-0).

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Γιασίν Αγιούμπ αισθάνθηκε ενοχλήσεις μετά το τέλος της προπόνησης και αποκλείστηκε από την αποστολή των «πρασίνων». Εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκος Χριστογεώργος με τον Βασίλη Ξενόπουλο να τον αντικαθιστά εν συγκρίσει με το παιχνίδι κόντρα στον Άρη, καθώς και ο Αχιλλέας Πούγγουρας.

Στην 20αμελή αποστολή, πάντως ο Γιώργος Δώνης θα έχει τον Ούφε Μπεκ, αφού επέστρεψε τις τελευταίες ημέρες έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και μετέχει κανονικά στο πρόγραμμα εκγύμνασης του «τριφυλλιού».

Οι 20 ποδοσφαιριστές που θα έχει στην αποστολή ο Γιώργος Δώνης για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League απέναντι στον Ολυμπιακό είναι οι εξής: Διούδης, Ξενόπουλος, Κολοβέτσιος, Σένκεφελντ, Χατζηθεοδωρίδης, Θεοχάρης, Ζαγαρίτης, Κολοβός, Χατζηγιοβάνης, Μπεκ, Μπουζούκης, Κουρμπέλης, Ανουάρ, Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Σερπέζης, Τζαβίδας, Μακέντα, Περέα, Καμπετσής.

Ο αποκλεισμός του Κώστα Τσιμίκα από την αποστολή του Ολυμπιακού, για ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ήταν η «είδηση» που έδωσε ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοινώνοντας τους 22 παίκτες για το ντέρμπι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έκρινε, κατά πάσα πιθανότητα, ότι ο ταλαντούχος αμυντικός του χρειάζεται ξεκούραση, καθώς έχει σηκώσει μεγάλο φορτίο κόπωσης την εφετινή περίοδο, όντας βασικός και σχεδόν αναντικατάστατος έως τώρα στο σχήμα και στο αγωνιστικό πλάνο του Πορτογάλου τεχνικού.

Άλλη έκπληξη δεν υπήρχε, κι έτσι την αποστολή του Ολυμπιακού συγκροτούν οι, Σα, Αλέν, Τζολάκης, Ελαμπντελαουί, Γκασπάρ, Τοροσίδης, Παπαδόπουλος, Σεμέδο, Μπα, Σισέ, Ξενιτίδης, Καφού, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Λοβέρα, Μπρούνο, Φορτούνης, Βαλμπουενά, Χασάν κι Ελ Αραμπί.

Λίγο νωρίτερα η ΑΕΚ «ανηφορίζει» και πάλι για τη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει αυτή τη φορά τον Άρη (5/7, 19:15), λίγες ημέρες μετά τη δραματική πρόκρισή της στο «Κλεάνθης Βικελίδης».