Αθλητικά

Αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες του ΝΒΑ

Ανησυχία στο ΝΒΑ λίγο πριν την έναρξη των play off. Kαι τρίτος παίκτης των Χιτ βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Με τις ομάδες να προετοιμάζονται για τα πλέι οφ στο NBA, τα κρούσματα παικτών που βρίσκονται θετικοί στον κορονοϊό αυξάνονται. Αυτή τη φορά τα νέα έρχονται από το Μαϊάμι, όπου και τρίτος παίκτης των Χιτ βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Το γεγονός μόνο έκπληξη δεν προκαλεί, καθώς στην περιοχή της Φλόριντα υπάρχει έξαρση και διασπορά της νόσου, οπότε η όποια προφύλαξη καθίσταται εκ των πραγμάτων ακόμη πιο δύσκολη.

Το όνομα του αθλητή δεν έγινε γνωστό, όπως άλλωστε συνέβη και με το δεύτερο κρούσμα, εξαιτίας του οποίου ο σύλλογος αποφάσισε να κλείσει τις εγκαταστάσεις του.

Έως τώρα γνώση υπάρχει μόνο για τον πρώτο παίκτη που έδωσε θετικό δείγμα και είναι ο Ντέρικ Τζόουνς.