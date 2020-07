Πολιτική

Δένδιας: η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε επιβουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι πιστεύουμε σε μια Ελλάδα εξωστρεφή, ισχυρό σύμμαχο και εταίρο, αναφέρει σε άρθρο του ο υπουργός Εξωτερικών.

Η Ελλάδα έχει λόγο και ρόλο στην περιοχή και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε επιβουλή, διαμορφώνοντας μια εθνική στρατηγική απέναντι στις προκλήσεις, επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής», όπου αναπτύσσει την εξωτερική πολιτική στον ένα χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών, «από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη κατέστη σαφές ότι στόχος μας ήταν μια εξωτερική πολιτική με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης και εθνικής ομοψυχίας, που έχει γυρίσει την πλάτη στη μεμψιμοιρία του ανίσχυρου και ανάδελφου έθνους». Ο κ. Δένδιας αναλύει τις συμμαχίες που δημιούργησε η Ελλάδα στην περιοχή, ενός περίγυρου ασφάλειας και αλληλοκατανοήσεων, καθώς και τις διμερείς στρατηγικές σχέσεις που ανέπτυξε με χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, υπενθυμίζει την υπογραφή της επικαιροποιημένης συμφωνίας MDCA με τις ΗΠΑ, η οποία διευρύνει το αμερικανικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα στην Ελλάδα και την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. Ακόμη, αναφέρει τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία, αλλά και την υπογραφή της συμφωνίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Ιταλία που "αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη μιας ενεργού εξωτερικής πολιτικής, που κατευθύνεται από σαφή στρατηγική και βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας". Παράλληλα, όπως τονίζει ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα ενισχύει τα υφιστάμενα σχήματα τριμερούς συνεργασίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου, με τη δημιουργία του πενταμερούς σχήματος Ελλάδας - Αιγύπτου - Κύπρου - Γαλλίας - ΗΑΕ, ενώ παράλληλα έχει καλλιεργήσει πολιτικές συναντίληψης με σημαντικές χώρες της περιοχής.

Η Ελλάδα προώθησε την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ αναζωογόνησε τις σχέσεις της στη Βόρεια Αφρική, με τον κ. Δένδια να επισκέπτεται την Αίγυπτο, το Μαρόκο, την Αλγερία και την Τυνησία, ενώ επανέκαμψε στην πολυμερή διπλωματία, συμμετέχοντας για πρώτη φορά σε σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πέραν της περιοχής μας, όπως στο Σάχελ. «Αναδείξαμε ότι το ζήτημα της εμπλοκής της Τουρκίας στη λιβυκή κρίση και το ανυπόστατο "μνημόνιο" με την κυβέρνηση της Τρίπολης, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του OHE, προβληματίζει όλες τις χώρες της περιοχής», επισημαίνει. «Στην κατεύθυνση αυτή αποκτήσαμε έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας με την ηγεσία της λιβυκής Βουλής των Αντιπροσώπων και του LNA».

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε μια ενεργητική διπλωματία, με στόχο την ενίσχυση των στρατηγικών και αμυντικών συνεργασιών, τη βελτίωση των σχέσεων με χώρες της περιοχής (και συζητήσεις, μεταξύ άλλων, για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο και τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων) και την ενεργή συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως για την επίλυση του Λιβυκού και του Συριακού», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας. «Αναπτύσσουμε συστηματικά τις επαφές μας με τα Μόνιμα Μελη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη διπλωματική παρουσία της χώρας μας με το στοχευμένο άνοιγμα νέων πρεσβειών».

«Αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι πιστεύουμε σε μια Ελλάδα εξωστρεφή, ισχυρό σύμμαχο και εταίρο. Μια Ελλάδα που με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση κάθε είδους πρόκληση», καταλήγει ο υπουργός Εξωτερικών.