Αθλητικά

F1: Πρωτιά για τον Μπότας στην Αυστρία

Θρίαμβος για τον Φινλανδό πιλότο στο πρώτο γκραν πρι της χρονιάς που διεξήχθη χωρίς θεατές.

Ο Βαλτέρι Μπότας της Mercedes τερμάτισε πρώτος στο γκραν πρι της Αυστρίας, στην πίστα του Σπίλμπεργκ, το πρώτο της νέας σεζόν του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα, που διεξήχθη χωρίς την παρουσία θεατών, μετά τη διακοπή των αγώνων λόγω της πανδημίας. Ο Φινλανδός πιλότος πήρε την πρώτη νίκη της αγωνιστικής χρονιάς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γάλλο, Σαρλ Λεκλέρκ, της Ferrari, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Βρετανός, Λάντο Νόρις, της McLaren, ο οποίος ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο των νικητών.

Ο -έξι φορές- παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) ξεκίνησε από την πέμπτη θέση, καθώς τιμωρήθηκε με τρεις θέσεις, αφού χθες στα προκριματικά σε προσπάθειά του δεν έκοψε ταχύτητα ενώ είχε κίτρινη σημαία. Η Red Bull κατέθεσε ένσταση και έτσι ο Βρετανός ξεκίνησε από την πέμπτη θέση. Στη συνέχεια ανέβηκε τις θέσεις και έφθασε να κυνηγά τον Μπότας, αλλά στον 59ο γύρο τιμωρήθηκε με ποινή πέντε δευτερολέπτων και τερμάτισε τελικά 4ος.

Ο αγώνας ήταν επεισοδιακός, καθώς αρκετοί οδηγοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κούρσα με διάφορα τεχνικά προβλήματα. Πιο «ηχηρή» εγκατάλειψη ήταν αυτή του Ολλανδού, Μαξ Φερστάπεν, της Red Bull, o οποίος ήταν νικητής στο συγκεκριμένο γκραν πρι τα δύο τελευταία χρόνια. Εκτός του Φερστάπεν αποχώρησαν από τον αγώνα και οι Ραϊκόνεν, Γκροζάν, Ράσελ και Στρολ. Συνολικά, στον αγώνα τερμάτισαν μόλις τα έντεκα από τα είκοσι μονοθέσια που εκκίνησαν τον αγώνα. Πριν από την έναρξη του γκραν πρι οι περισσότεροι οδηγοί τίμησαν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ και πήραν θέση κατά του ρατσισμού, γονατίζοντας στη γραμμή εκκίνησης. Η πρώτη δεκάδα στο γκραν πρι της Αυστρίας:

1. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία-Mercedes) 1:30:55.739

2. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό-Ferrari) +2.700

3. Λάντο Νόρις (Βρετανία-McLaren-Renault) +5.491

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία-Mercedes) +5.689

5. Κάρλος Σάινθ (Ισπανία-Mclaren) +8.903

6. Σέρχιο Πέρεθ (Μεξικό-Racing Point-Mercedes) +15.092

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία-Red Bull-Honda) +16.682

8. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία-Renault) +17.456

9. Αντόνιο Τζιοβινάζι (Ιταλία-Alfa Romeo) +21.146

10. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) +24.545