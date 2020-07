Κοινωνία

Μηχανική βλάβη στο πλοίο “Θεολόγος”

Κατέπλευσε με καθυστέρηση στο λιμάνι της Ραφήνας, από όπου στη συνέχεια απαγορεύτηκε ο απόπλους του.

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου “Θεολόγος”, που παρουσίασε μηχανική βλάβη σε μία από τις δύο μηχανές του, ενώ έπλεε νότια της Καρύστου.

Το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του με μειωμένη ταχύτητα και κατέπλευσε στις 17:38 στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου αποβίβασε με ασφάλεια 687επιβάτες, 111 Ι.Χ.,15 φορτηγά, δύο λεωφορεία και 18 δίκυκλα.

Τα άλλα δύο δρομολόγια του πλοίου, που ήταν προγραμματισμένα από το λιμάνι της Ραφήνας, το ένα στις 17:30 για Κάρυστο και το άλλο στις 22:45 για Τήνο και Μύκονο αναμένεται να πραγματοποιήσει το πλοίο “Fast Ferries Andros” έπειτα από αίτημα της πλοιοκτήτριας εταιρείας του “Θεολόγος”.