Κύκλωμα εκβιαστών: Εκφοβισμός με στεφάνια κηδείας (βίντεο)

Σε δεκάδες περιπτώσεις εκβίασης εμπλέκονται τα μέλη του κυκλώματος που εξάρθρωσε η Αστυνομία.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τον απόλυτο έλεγχο σε κύκλωμα εκβιαστών είχε, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 35χρονος που φέρεται ως αρχηγός. Έδινε εντολές στους υφιστάμενους και τοποθετούσε δικά του πρόσωπα στα μαγαζιά που ήλεγχε. Είχε ως πρωτοπαλίκαρο έναν 20χρονο, με τον οποίο όμως τα… έσπασαν και δεν δίστασε να τον χτυπήσει. Εμφανίστηκε στο σπίτι του με… στεφάνια κηδείας, για εκφοβισμό.

Από εκείνη την στιγμή, ένας 34χρονος αστυνομικός που είχε ενεργό ρόλο στο κύκλωμα, ανέβηκε στην ιεραρχία. Έγινε φύλακας σε κατάστημα. Χτυπούσε πελάτες που έκαναν φασαρία.

Το καλοκαίρι του 2019 προκλήθηκε επεισόδιο σε κατάστημα στη Σαλαμίνα, όπου μία ομάδα μπράβων πήγε για πάρει χρήματα από τους ιδιοκτήτες. Τότε είχε τραυματιστεί από μαχαίρι ένας από τους εμπλεκόμενους. Στο περιστατικό ενεργό ρόλο διαδραμάτισε και ένας υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν πιστόλια και ένα ημιαυτόματο. Σύμφωνα με την Αστυνομία πάντα οπλοφορούσαν και ήταν έτοιμοι να μπλέξουν σε καβγά για να ξεκαθαρίσουν τις διαφορές τους.

Ο 35χρονος φερόμενος ως αρχηγός φέρεται να διοργάνωνε κυνομαχίες. Στο σπίτι του βρέθηκαν πέντε σκυλιά. Έχει συλληφθεί στο παρελθόν για διάφορα αδικήματα. Ήταν τέτοια η δύναμη που είχε αποκτήσει, που μεσολαβούσε για να αλλάζουν κρατούμενοι φυλακών κελιά και πτέρυγες. Πρόσωπα από το περιβάλλον του, είχαν τοποθετήσει οστεοφυλάκιο έξω από σπίτι ατόμου με το οποίο βρισκόταν σε προστριβή.

Εμπλοκή στο κύκλωμα έχει και ένας 35χρονος, που συνελήφθη για άλλη υπόθεση από τη Δίωξη Ναρκωτικών, καθώς σε μία αποθήκη στην Αγία Βαρβάρα καλλιεργούσε με τη μέθοδο της υδροπονικής 118 δενδρύλλια κάνναβης.