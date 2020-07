Κοινωνία

Πολύτεκνη οικογένεια υποδέχθηκε το όγδοο παιδί της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφανώς συγκινημένη και χαρούμενη, η μητέρα μίλησε για το νέο μέλος της οικογένειας, το οποίο ήρθε στον κόσμο πριν από λίγα 24ωρα.

Της Ρίας Τσοχαντάρη

Η Γεωργία ζει για 8η φορά το “θαύμα” της μητρότητας… Ένα υγιέστατο αγοράκι είναι το όγδοο παιδί της πολύτεκνης οικογένειας από την Καλαμάτα.

Η μητέρα, εμφανώς συγκινημένη, έφερε στον κόσμο το νέο μέλος της οικογένειας, την Παρασκευή το πρωί.

Τα παιδιά είναι θησαυρός, γι’ αυτό άλλωστε και οι γιατροί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς ως μια ενέργεια στήριξης…

Η πολύτεκνη οικογένεια αγκάλιασε με αγάπη το νέο μέλος της, που χαίρει άκρας υγείας.