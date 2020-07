Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: πολύ πάθος, αλλά χωρίς ουσία

Δίκαιο χαρακτηρίζεται το ισόπαλο αποτέλεσμα στο ντέρμπι των «αιωνίων». Έχασε πέναλτι ο Ολυμπιακός.

Χωρίς γκολ και νικητή έληξε το ελληνικό «clasico» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (0-0), με τις δύο ομάδες να τα δίνουν όλα στο γήπεδο για 98 λεπτά, «εξουδετερώνοντας» στο τέλος η μία την άλλη.

Αυτή ήταν η πρώτη απώλεια βαθμών των πρωταθλητών Ελλάδος για την περίοδο 2019/20, μετά από μία σειρά πέντε νικών στην πρώτη πεντάδα αγώνων των πλέι-οφ, απέναντι σε έναν πολύ ανταγωνιστικό (παρά τις πάρα πολλές απουσίες) Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Δώνης παρέταξε (μόλις) για δεύτερη φορά την εφετινή σεζόν, ενδεκάδα με τριάδα στην άμυνα, γυρίζοντας τον Κουρμπέλη ως τρίτο (δεξιό) στόπερ στο -όχι και τόσο συνηθισμένο «πράσινο»- 3-4-3, προκειμένου να προσφέρει καλύτερες «καλύψεις» στον Θεοχάρη απέναντι στον Βαλμπουενά.

Από την άλλη πλευρά, ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε ένα πιο «σταθερό» και «σφικτό» 4-2-3-1, με τον Καμαρά σε ρόλο «έκπληξη» στο δεξιό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής, τον Φορτούνη επιτελικό μέσο και τον Βαλμπουενά αριστερά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά και με διάθεση να πιέσει ψηλά τον Ολυμπιακό και μόλις στο 2', το πρέσινγκ του Μπουζούκη στον Μπα έφερε ένα κλέψιμο εντός της περιοχής, το οποίο ωστόσο, δεν εκμεταλλεύτηκε ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, καθώς το σουτ που επιχείρησε από πολύ πλάγια θέση, έφυγε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Στο 11' ο Μπουζούκης έβγαλε ωραία κάθετη στον Μακέντα, που πρόλαβε τον Μπα και πλάσαρε με το αριστερό, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Ολυμπιακός άρχισε να επιβάλλει το δικό του τέμπο στο παιχνίδι, με καλή κυκλοφορία της μπάλας (61-39% υπέρ των «ερυθρολεύκων» η κατοχή στο ημίχρονο) και κύριους εκφραστές τους Φορτούνη και Βαλμπουενά, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού έδειξε ηρεμία και είχε αρκετές καθοριστικές επεμβάσεις, λίγο πριν τις εκτελέσεις των Πειραιωτών.

Στο 29' ο Ελ-Αραμπί έπιασε την κεφαλιά από καλή θέση, αλλά ο Διούδης μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 41' οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για το μαρκάρισμα του Μπα στον Ανουάρ (πάτησε το πόδι του έξω απ' την περιοχή), το οποίο δεν τιμωρήθηκε με δεύτερη κίτρινη από τον Κομίνη (είχε αντικρίσει την πρώτη στο 21').

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Κομίνης υπέδειξε (μετά από χρήση του VAR) πέναλτι για τον Ολυμπιακό σε πτώση του Βαλμπουενά στο όριο της περιοχής, μετά από διεκδίκηση με τον Ανουάρ. Ο Γάλλος ανέλαβε και την εκτέλεση του πέναλτι, με τον Διούδη να πέφτει σωστά στη δεξιά γωνία του και να αποκρούει, διατηρώντας το 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρτίνς έκανε ακόμη πιο επιθετική την ομάδα του, περνώντας στο γήπεδο τον Χασάν αντί του Μπουχαλάκη και τον Σισέ αντί του αρνητικού Μπα, και για ένα τέταρτο ο Ολυμπιακός πίεσε πολύ τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ωστόσο, ήταν εκείνοι που απείλησαν με τα σουτ των Μπουζούκη (μπλόκαρε ο Σα) και Χατζηθεοδωρίδη (61', ελάχιστα άουτ). Ο Ολυμπιακός «απάντησε» αμέσως με μεγάλη ευκαιρία του Ελ-Αραμπί στο 63', ο οποίος πεσμένος πλάσαρε ελάχιστα άουτ από τα τρία μέτρα.

Στο τελευταίο ημίωρο, οι δύο ομάδες άρχισαν να βγάζουν μεγάλα σημάδια κόπωσης από τα συνεχόμενα παιχνίδια κι ο ρυθμός άρχισε να πέφτει όσο τα λεπτά περνούσαν. Ο Ολυμπιακός, έχοντας ακόμα την κατοχή στα δικά του πόδια, έψαξε το γκολ παίζοντας κυρίως από τα άκρα, όμως όσο δεν ερχόταν η μεγάλη φάση, επέλεξε προς το τέλος περισσότερο να προστατεύσει το «μηδέν», την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν είχε πλέον τις δυνάμεις για να επιτεθεί με την ίδια ένταση. Κι έτσι το 0-0 «σφράγισε» ως το φινάλε τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Γ. Κομίνης (Θεσπρωτίας)

Κίτρινες: Θεοχάρης, Κουρμπέλης, Κολοβός - Μπα, Φορτούνης, Ελ-Αραμπί, Γκασπάρ, Σισέ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Δώνης): Διούδης, Κολοβέτσιος, Κουρμπέλης, Σένκεφελντ, Θεοχάρης, Ανουάρ, Μπουζούκης (75' Σερπέζης), Αλεξανδρόπουλος (57' Καμπετσής), Χατζηθεοδωρίδης, Χατζηγιοβάνης (67' Κολοβός), Μακέντα (76' Περέα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Μπα (46' Σισέ), Γκασπάρ, Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης (46' Χασάν), Καμαρά, Βαλμπουενά (64' Μασούρας), Ελ-Αραμπί.