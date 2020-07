Κόσμος

Κορονοϊός - Βραζιλία: Περισσότεροι από 600 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης της COVID-19 στη λατινοαμερικάνικη χώρα.

Το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι τις προηγούμενες 24 ώρες κατέγραψε άλλους 602 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και 26.051 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Επισήμως, ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στη γιγαντιαία λατινοαμερικάνικη χώρα των 212 εκατομμυρίων κατοίκων έφθασε έτσι τους 64.867 θανάτους.

Παράλληλα, τα κρούσματα μόλυνσης έχουν ξεπεράσει τα 1,6 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας.