Κορονοϊός: νέο θλιβερό ρεκόρ κρουσμάτων στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει υποστεί μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία του κορονοϊού, τόσο ως προς τον αριθμό κρουσμάτων, όσο και προς αυτόν των θανάτων.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 39.379 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ χθες Κυριακή. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης ανέρχεται πλέον σε 2.876.143, σύμφωνα με αυτή τη σχολή ιατρικής με έδρα τη Βαλτιμόρη.

Το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν επίσης 234 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει τους 129.891 νεκρούς, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου ως τις 20:30 χθες βράδυ (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας). Ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων μόλυνσης ανήλθε σε 57.683 το Σάββατο, επίπεδο που αποτελεί νέο θλιβερό ρεκόρ.

