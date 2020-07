Κοινωνία

Επιχείρηση “σκούπα” για πορτοφολάδες στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για δύο σπείρες πορτοφολάδων που «χτυπούσαν» σε ΜΜΜ, εμπορικά κέντρα και καταστήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές πορτοφολιών και άλλων τιμαλφών από επιβάτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ, σε στάσεις λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας και πελάτες μεγάλων εμπορικών κέντρων, καταστημάτων κλπ. σε διάφορες περιοχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, έως αυτήν την ώρα έχουν προσαχθεί περισσότεροι από 45 δράστες, η πλειονότητα των οποίων είναι από Ρουμανία και Αλβανία.

Αναμένονται ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.