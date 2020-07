Κοινωνία

ΔΕΗ: Προβλήματα στο τηλεφωνικό κέντρο

Βλάβη "έριξε" το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΗ. Η ανακοίνωση της Επιχείρησης.

Προβλήματα στη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 11770 της ΔΕΗ σημειώνονται από το πρωί εξαιτίας σοβαρής βλάβης στην οπτική ίνα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, που υποστηρίζει τις υπηρεσίες διασύνδεσης.

Όπως ενημέρωσε η ΔΕΗ, οι προσπάθειες αποκατάστασης άρχισαν άμεσα και από τις 10:30 π.μ. επανέρχεται σταδιακά η πλήρης λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.