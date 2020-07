Κοινωνία

Μακελειό στη Μόρια για ένα κινητό

Άγρια συμπλοκή στο ΚΥΤ της Μόριας. Ένας 19χρονος έπεσε νεκρός και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στη Μόρια, καθώς σημειώθηκε συμπλοκή ανάμεσα σε αλλοδαπούς.

Αποτέλεσμα αυτού ήταν να αφήσει την τελευταία του πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης 19χρονος από την Aκτή του Ελεφαντοστού άγρια χτυπημένος στο στήθος και στην κοιλιά με μαχαίρι από Αφγανό.

Στο Νοσοκομείο νοσηλεύονται χτυπημένοι με μαχαίρι στην κοιλιά και στο μηρό άλλοι δυο Αφρικανοί από το Κονγκό και την Ακτή του Ελεφαντοστού 33 και 19 ετών αντίστοιχα. Ενώ ένας τρίτος νοσηλεύεται χτυπημένος με ξύλο στο κεφάλι.

Όλα ξεκίνησαν στις 2 περίπου μετά τα μεσάνυχτα με αφορμή την κλοπή από Αφγανό ενός κινητού τηλεφώνου ιδιοκτησίας Αφρικανού. Σύντομα η σύρραξη γενικεύτηκα με τα παραπάνω αποτελέσματα.

Από την αστυνομία έχουν γίνει προσαγωγές και θεωρείται ότι ο ένας από τους προσαχθέντες είναι ο Αφγανός δράστης της φονικής επίθεσης.

Πηγή: Stonisi.gr