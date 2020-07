Πολιτική

Καταγγελίες Καλογρίτσα: παρέμβαση της Δικαιοσύνης ζητά η κυβέρνηση

Στο κάδρο βάζει η ΝΔ τον Αλέξη Τσίπρα. Πέτσας: οφείλει σήμερα κιόλας να εξηγήσει στον λαό τα όσα γίνονταν στο "μαγαζί".

Παρέμβαση της Δικαιοσύνης για τα όσα καταγγέλλει ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας ζητούν πλέον κυβερνητικά στελέχη. Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος” κατήγγειλε μέσα από δικαστικά έγγραφα πως με την καθοδήγηση του “White House”, όπως αποκαλεί το Μέγαρο Μαξίμου, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παππά, χρηματοδοτήθηκε με εικονική σύμβαση από λιβανέζικη εταιρία για να πάρει τηλεοπτική άδεια.

“Νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα ασχοληθεί με το ζήτημα και έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, έτσι ώστε να ξεκινήσει μία έρευνα, η οποία θα καταδείξει αν έγιναν πράγματι όσα καταγγέλλονται. Υπάρχει όμως και ένα πολύ μεγάλο πολιτικό ζήτημα, κυρίως έχει να κάνει με το ότι οι θεσμοί υπολειτούργησαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης” τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μάλιστα στο κάδρο η Νέα Δημοκρατία βάζει και τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο καλεί είτε να αποπέμψει τον Νίκο Παππά ή να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. «Ο κ. Τσίπρας οφείλει σήμερα κιόλας να εξηγήσει στον ελληνικό λαό τα όσα γίνονταν στο "μαγαζί", όπως έλεγε ο Νίκος Παππάς, στενότερος συνεργάτης του και πρωταγωνιστής όσων αδιανόητων πληροφορήθηκαν το Σαββατοκύριακο οι Έλληνες» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. «Εγείρονται μείζονος σημασίας ζητήματα που αφορούν τον σεβασμό των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών στον τόπο μας. Δεν ήξερε τίποτα ο κ. Τσίπρας για τις εικονικές συμβάσεις; Δεν ήξερε τίποτα για εκατομμύρια που άλλαζαν χέρια; Δεν ήξερε τίποτα για το σύστημα που επιχειρήθηκε να στηθεί στα ΜΜΕ; Η σιωπή του διευρύνει το πολιτικό κατηγορητήριο στη συνείδηση των πολιτών», πρόθεσε.

Πάντως, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε τον Νίκο Παππά, πρωτοκλασάτα στελέχη ασκούν κριτική μη κρύβοντας τη δυσφορία τους. “Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μέσα στα πολλά θετικά τα οποία δημιούργησε προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών χαρακτηρίζεται από ορισμένες πλευρές της από στοιχεία αλαζονείας. Από στοιχεία του ύφους και του ήθους που δε θέλουμε να χαρακτηρίζουν μια προοδευτική διακυβέρνηση” δήλωσε ο Νίκος Φίλης.

Μάλιστα με βάση τις καταγγελίες Καλογρίτσα, καταγγέλλεται πως ο διαγωνισμός του 2016 ήταν στημένος, όπως λένε ΝΔ και ΚΙΝΑΛ και χρησιμοποιήθηκαν «λαγοί» για να αυξηθεί υπέρμετρα το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών.

Ο Νίκος Φίλης πάντως αναφερόμενος και στην υπόθεση Μιωνή ζητεί να προχωρήσει η έρευνα , επαναλαμβάνει πως δεν πιστεύει ότι υπάρχει στοιχείο οικονομικής συναλλαγής, αλλά: “Υπάρχουν ζητήματα που και εμένα με ξένισαν που εχουν να κάνουν με το χαρακτηρισμό των θεσμών. Καμία αντίρρηση για αυτό το πράγμα. Βεβαίως και με ξένισε να γίνονται συζητήσεις με ένα πρόσωπο που είναι υπόδικο στην Ελλάδα με παρέμβαση μάλιστα ξένης κυβέρνησης. Βεβαίως. Δεν είναι λειτουργία Κράτους Δικαίου αυτό θα πεί κάποιος”.

Ο Χρήστος Καλογρίτσας προχωρεί πάντως και σε μήνυση για την καταγγελλόμενη εικονική χρηματοδότηση.