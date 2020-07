Πολιτική

Παρέμβαση ΕΙΤΗΣΕΕ για το διαγωνισμό με τις τηλεοπτικές άδειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΙΤΗΣΕΕ παρακολουθεί τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γνωστή «διαδικασία αδειοδότησης» των Τηλεοπτικών Σταθμών...

Η ΕΙΤΗΣΕΕ, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γνωστή «διαδικασία αδειοδότησης» των Τηλεοπτικών Σταθμών το καλοκαίρι του 2016 "και τις μεθοδεύσεις του τότε υπουργού Επικρατείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ".

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: "τέσσερα χρόνια μετά, φαίνεται ότι όλες οι τότε καταγγελίες μας για έναν αντισυνταγματικό, στημένο και με απόλυτη αδιαφάνεια διαγωνισμό επιβεβαιώνονται από τους ίδιους του πρωταγωνιστές στο ακέραιο. Θυμίζουμε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί – μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ συμμετείχαν σ’ αυτόν τον διαγωνισμό, αρνούμενοι ωστόσο να τον νομιμοποιήσουν, υλοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις κατά νόμο προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο και τελικά τους δικαίωσε.

Η ΕΙΤΗΣΕΕ επισήμανε τότε ότι το αντίτιμο των περίπου 250.000.000 ευρώ που διαμορφώθηκε σ’ εκείνη τη «διαγωνιστική οπερέτα», με τη συμμετοχή «λαγών και παρατρεχάμενων», ήταν τα λύτρα της ελευθερίας των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης και διαφύλαξης της υπόστασής τους, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν νόμιμες επί πολλά χρόνια τηλεοπτικές δραστηριότητες, οι οποίες απειλούνταν με εξαφάνιση, όχι μόνο με αυτή καθαυτή τη μεθόδευση του διαγωνισμού, αλλά και με άλλες παράλληλες εξωθεσμικές στοχεύσεις.

Ελπίζουμε ότι η Ελληνική Δικαιοσύνη, υπό το βάρος των αποκαλύψεων αυτών, θα παρέμβει, ώστε να μάθει η κοινή γνώμη τα κίνητρα των εμπνευστών αυτής της αντιθεσμικής διαδικασίας, που έλαβε χώρα εκείνο το καλοκαίρι, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία ιστορικών τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης με εκατοντάδες θέσεις εργασίας, στο όνομα του δήθεν «νέου πλουραλισμού»!".