Πολιτισμός

Κομισιόν για Αγία Σοφία: Μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO

Η Αγία Σοφία δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως αφορμή ανάδειξης θρησκευτικών διαφωνιών", δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.

«H Αγία Σοφία είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO», «σύμβολο ανεκτικότητας και διαλόγου», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ερίκ Μαμέρ.

Συγκεκριμένα, κληθείς να σχολιάσει κατά τη σημερινή ενημέρωση της Κομισιόν προς τον Τύπο, τη βούληση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ερίκ Μαμέρ δήλωσε:

«Κατανοούμε ότι εκκρεμεί η απόφαση του τουρκικού συμβουλίου της επικρατείας. Δεν θα σχολιάσουμε τις απόψεις συγκεκριμένων προσωπικοτήτων της Τουρκίας. Είναι σαφές ότι η Αγία Σοφία είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Αυτό είναι σημαντικό και υπό αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα. Η Αγία Σοφία είναι σύμβολο ανεκτικότητας και διαλόγου και δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα γεγονότα για να τα αποδώσουμε σε κάθε είδους διαφωνία μεταξύ των θρησκειών».