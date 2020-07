Κοινωνία

Πανελλαδικές 2020: Πότε ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

“Κλείδωσε” η ημερομηνία ανακοίνωσης των βαθμολογιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μετά τις 13:00, την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, την ημέρα εκείνη θα λειτουργήσουν όλα τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματά τους στον ιστότοπο: https://results.it.minedu.gov.gr/

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο. Η τελική ημερομηνία καταχώρησης του οριστικοποιημένου Μηχανογραφικού είναι η 17η Ιουλίου. Μέχρι τότε, αναμένεται να έχουν ανακοινωθεί και οι βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων, οι εξετάσεις των οποίων θα ολοκληρωθούν στις 13 Ιουλίου.

Επισημάνεται ότι η προθεσμία της 17ης Ιουλίου για την υποβολή του Μηχανογραφικού είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.