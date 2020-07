Life

Ο Δαλάι Λάμα γιόρτασε τα 85α γενέθλιά του

Με ποιον τρόπο θέλησε να γιορτάσει ο Δαλάι Λάμα, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1989.

O Δαλάι Λάμα γιόρτασε τα 85α γενέθλιά του με την κυκλοφορία ενός μουσικού άλμπουμ που περιέχει διδαχές και μάντρας του.

Με τίτλο "Ο Εσωτερικός Κόσμος" το άλμπουμ ξεκινάει με το κομμάτι που τιτλοφορείται "Μια από τις αγαπημένες μου προσευχές" και συνεχίζει με απαγγελίες για διαλογισμό του εξόριστου θιβετιανού πνευματικού ηγέτη και με ρητά του συνοδευόμενα από μουσική.

Η ιδέα αυτή προέκυψε όταν μια μαθήτριά του από την Νέα Ζηλανδία, η μουσικός Τζανέλε Κάνιν, επικοινώνησε το 2015 για να του το προτείνει και προς έκπληξή της εκείνος δέχτηκε.

"Νόμιζα ότι θα χρειαζόταν να προσπαθήσω να τον πείσω", δήλωσε σε συνέντευξή της στο Reuters από το σπίτι της στο Όκλαντ.

"Τη στιγμή που τον ηχογραφούσα, Θεέ μου, έτρεμα σαν το φύλλο πριν μπω εκεί μέσα", είπε.

Η Κάνιν έκανε τις πρώτες ηχογραφήσεις στην οικία του Δαλάι Λάμα στην Νταραμσάλα της Ινδίας.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι της συνεργάστηκε με τον σύζυγό της Έιμπραχαμ και με άλλους μουσικής για την επένδυση του άλμπουμ.

Σε ένα βίντεο για την προώθηση του άλμπουμ, ερωτηθείς γιατί συμφώνησε να συμμετάσχει, ο Δαλάι Λάμα απαντά: "Ο απόλυτος σκοπός της ζωής μου είναι να υπηρετώ με όποιον τρόπο μπορώ".

Η κυκλοφορία του άλμπουμ γίνεται πέντε χρόνια αφού η Πάτι Σμιθ του είχε τραγουδήσει μαζί με το πλήθος ''Χρόνια Πολλά'' για τα 80α του γενέθλια στο βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι.