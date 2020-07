Παράξενα

Κορονοϊός: Ινδός πλήρωσε 3.500 ευρώ για μια χρυσή προστατευτική μάσκα

Ένας Ινδός δήλωσε ότι πλήρωσε περίπου 3.500 ευρώ για μια χρυσή μάσκα προστασίας από τον κορονοϊό, η οποία φτιάχτηκε στα μέτρα του.

Η πολύτιμη αυτή μάσκα ζυγίζει 60 γραμμάρια και χρειάστηκαν οκτώ ημέρες για να κατασκευαστεί από τεχνίτες, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της πλέον, ο Σανκάρ Κουράντε, από την πόλη Πούνε στη δυτική Ινδία.

"Είναι μια λεπτή μάσκα και έχει μικροσκοπικούς πόρους που σου επιτρέπουν να αναπνέεις. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι αποτελεσματική για την προστασία από τον κορονοϊό, αλλά λαμβάνω και άλλα μέτρα", είπε ο Σανκάρ.

Όταν κυκλοφορεί έξω ο 49χρονος λέει ότι του αρέσει να φοράει χρυσά κοσμήματα, τα οποία μάλιστα ζυγίζουν ένα κιλό, περιλαμβανομένων ενός βραχιολιού, ενός κολιέ και δαχτυλιδιών σε όλα τα δάκτυλα του δεξιού του χεριού.

Ο Κουράντε, η εταιρεία του οποίου κατασκευάζει βιομηχανικά υπόστεγα, είπε ότι η ιδέα για την χρυσή μάσκα τού ήρθε όταν είδε ένα ρεπορτάζ για κάποιον που φορούσε μάσκα από ασήμι.

"Ο κόσμος μου ζητάει να βγάλουμε σέλφι. Ξετρελαίνονται όταν με βλέπουν στις (υπαίθριες) αγορές να φοράω την χρυσή μάσκα".

Η Ινδία έχει επιβάλει την χρήση της μάσκας σε δημόσιους χώρους σε μια προσπάθεια να ελέγξει την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 650.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και πάνω από 18.600 θάνατοι.