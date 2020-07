Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΗΠΑ: ξεπέρασαν τους 130000 οι νεκροί

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων θα αποτυπωθεί και στον ημερήσιο αριθμό των θυμάτων τις επόμενες ημέρες.

Οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασαν σήμερα τους 130.000, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, μετά την έκρηξη των νέων κρουσμάτων που έφερε σε δύσκολη θέση τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ανέτρεψε τις προσπάθειες για επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων από την Covid-19 παρουσιάζει καθοδική τάση τις τελευταίες ημέρες, όμως τα κρούσματα αυξάνονται σε επίπεδα ρεκόρ. Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης ότι οι θάνατοι είναι ένας δείκτης που εμφανίζεται με καθυστέρηση, εβδομάδες ή και μήνες μετά την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.

Σε πανεθνικό επίπεδο, τα κρούσματα πλησιάζουν τα 3 εκατομμύρια, σχεδόν διπλάσια από εκείνα της Βραζιλίας, της δεύτερης πιο πληγείσας χώρας στον κόσμο. Τα κρούσματα αυξάνονται σε 39 Πολιτείες, σύμφωνα με την ανάλυση του πρακτορείου. Τουλάχιστον σε πέντε Πολιτείες έχει ήδη ανατραπεί η καθοδική τάση σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θανάτων. Στην Αριζόνα αναφέρθηκαν 449 θάνατοι κατά τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου, από 259 κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες. Στην Πολιτεία αυτή τα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 300% μέσα σε έναν μήνα, το υψηλότερο ποσοστό στη χώρα.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προέβλεπαν ότι οι νεκροί στις ΗΠΑ θα κυμαίνονται μεταξύ 140.000-160.000 μέχρι τις 25 Ιουλίου. Εκτιμάται επίσης ότι θα αυξηθούν οι θάνατοι στην Αριζόνα, το Άρκανσο, τη Φλόριντα, το Αϊντάχο, τη Νεβάδα, την Οκλαχόμα, το Όρεγκον, τη Νότια Καρολίνα, το Τέξας, τη Γιούτα και το Ουαϊόμινγκ.