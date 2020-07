Κόσμος

Κολομβία: Πολύνεκρη έκρηξη βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Η έκρηξη σημειώθηκε όταν περαστικοί επιχειρούσαν να κλέψουν καύσιμα από βυτιοφόρο που ανετράπη.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 46 τραυματίστηκαν από έκρηξη ενός βυτιοφόρου που μετέφερε καύσιμα, σε δρόμο της βόρειας Κολομβίας.

Η έκρηξη συνέβη όταν δεκάδες άνθρωποι πλησίασαν για να κλέψουν καύσιμα από το φορτηγό, που ανετράπη στον δρόμο μεταξύ των πόλεων Μπαρανκίγια και Σάντα Μάρτα.

«Πιστεύουμε ότι περίπου επτά άτομα κάηκαν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», δήλωσε ο Φάμπιαν Όσπινο, δήμαρχος του Πουέμπλο Βιέχο, της πόλης όπου συνέβη το δυστύχημα, σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Στη συνέχεια, η Αστυνομία επιβεβαίωσε το θάνατο επτά και τον τραυματισμό 46 από την έκρηξη.

Momento exacto de la exploracion de un camion cargado de gasolina volcado en el dia de hoy en pueblo viejo - Magdalena (Colombia). Mi mas sentido pesame para los familiares de las victimas ?????? pic.twitter.com/N2Xf5wFUt8 — Luis Eduardo Vergara (@Luisver100) July 6, 2020