Κόσμος

Κορονοϊός: ανησυχητικός ημερήσιος απολογισμός νέων κρουσμάτων στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αναστολή της διαδικασίας άρσης των μέτρων περιορισμού οδηγήθηκαν αρκετές πολιτείες λόγω της έξαρσης της πανδημίας, προκειμένου να αποφύγουν μια νέα καραντίνα.

Στις ΗΠΑ ξεπεράστηκε χθες Δευτέρα το όριο των 130.000 θανάτων εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ η χώρα κατέγραψε νέο εξαιρετικά ανησυχητικό ημερήσιο απολογισμό νέων κρουσμάτων μόλυνσης, που ανήλθαν σε σχεδόν 55.000, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Το 24ωρο ως τις 20:30 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τρίτη ώρα Ελλάδας), καταγράφηκαν 54.999 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, σύμφωνα με την καταμέτρηση της σχολής αυτής ιατρικής της Βαλτιμόρης. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 2,93 εκατομμύρια κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στη χώρα. Παράλληλα, με 357 επιπλέον θανάτους σε 24 ώρες, οι ΗΠΑ θρηνούν πλέον 130.248 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19.

Οι ΗΠΑ, η χώρα που έχει υποστεί σε απόλυτους αριθμούς μακράν το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας, τόσο ως προς τους θανάτους όσο και ως προς τα κρούσματα μόλυνσης, γνωρίζουν από τον Ιούνιο εκρηκτική αύξηση των μολύνσεων που ώθησε αρκετές πολιτείες να αναστείλουν τη διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού, με ορισμένες να κάνουν άλματα προς τα πίσω και να κλείνουν τα μπαρ. Ο ημερήσιος αριθμός των νέων κρουσμάτων μόλυνσης έφθασε σε επίπεδο που αποτελούσε νέο θλιβερό ρεκόρ την Παρασκευή, όταν ανήλθε σε 57.683.

Ενώ το όριο των 100.000 νεκρών ξεπεράστηκε ήδη την 27η Μαΐου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει τελευταία ικανοποίηση διότι οι ημερήσιοι απολογισμοί των θανάτων βρίσκονται σε πτώση, παρότι ειδικοί προειδοποιούν πως ενδέχεται να ακολουθήσουν την ίδια τροχιά με την καμπύλη των νέων μολύνσεων σε μερικές εβδομάδες.

Μολαταύτα, το ενδεχόμενο να υπάρξει εκ νέου αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας επ’ ουδενί βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησής του, πολύ περισσότερο μετά τα καταστροφικά δεδομένα για την απασχόληση που δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, εξαιτίας των μέτρων περιορισμού.