Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: σαν μαφιόζικη ταινία οι αποκαλύψεις Καλογρίτσα (βίντεο)

Τι είπε για τις βάσεις, την ανακοίνωση των βαθμολογιών και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πώς χαρακτηρίζει τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα.

"Όταν ακούω όλες αυτές τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα έχω την αίσθηση ότι παρακολουθούμε κάποια μαφιόζικη ταινία", τόνισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”.

“Είναι σοκαριστικές οι αποκαλύψεις και για το παραδικαστικό κύκλωμα και για το ρόλο του συγκεκριμένου πρώην υπουργού και δεξί χέρι του Αλέξη Τσίπρα, καθώς εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής πρωτοφανών και θεσμικών παρεμβάσεων. Τίθεται και ένα ευρύτερο ζήτημα γιατί που αφορά τη λειτουργία του κράτους, τη διάκριση των εξουσιών” δήλωσε η κα Κεραμέως και πρόσθεσε:

“Όλα αυτά φαίνεται να τίθενται εν αμφιβόλω σε ένα πραγματικό παρακράτος που εμφανίζεται να είχε στηθεί όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι οφείλονται απαντήσεις σε όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα που έχουν τεθεί και πραγματικά προκαλούν σοκ οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις”.

Την Παρασκευή οι βαθμολογίες

Την ερχόμενη Παρασκευή, 10 Ιουλίου, θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, έκανε γνωστό η υπουργός.

“Ολοκληρώνονται οι Πανελλαδικές Εξετάσεις στις 13 Ιουλίου με τα ειδικά μαθήματα και δρομολογούνται όλα για να γίνει η ανακοίνωση των βαθμολογιών στα βασικά μαθήματα” είπε η κα Κεραμέως.

Τόνισε ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις κύλησαν πολύ ομαλά παρά τις αντίξοες συνθήκες, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς και το υπουργείο. “Τα θέματα σε γενικές γραμμές θεωρήθηκαν βατά, χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Δεν έχουμε εικόνα για το πού αναμένεται να κυμανθούν οι βάσεις” κατέληξε.