Το φαρμακείο των διακοπών εν μέσω κορονοϊού

Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Τι πρέπει να περιλαμβάνει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών για να εν μέσω πανδημίας.

Με χειρουργικές ή υφασμάτινες μάσκες, αντισηπτικά και γάντια μιας χρήσης ενισχύεται φέτος το φαρμακείο των διακοπών. Ο κορονοϊός άλλαξε τα δεδομένα και έφερε νέες συνήθειες όχι μόνο στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις θερινές εξορμήσεις μας. Όσοι, λοιπόν, αποφασίσουν να ταξιδέψουν φέτος, καλό είναι ετοιμάσουν ένα μικρό και περιεκτικό φαρμακείο πρώτων βοηθειών ώστε να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πιθανά ιατρικά απρόοπτα.

Το φαρμακείο σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να το έχουμε μαζί μας και να μην το βάζουμε μέσα στη βαλίτσα, ώστε να έχουμε εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσιος Ευγενίδης, καλό είναι να έχετε μαζί σας χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά και γάντια μιας χρήσης διότι δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι στη διάρκεια των διακοπών θα έρθετε σε επαφή με τουρίστες είτε από το εξωτερικό είτε από άλλες περιοχές της χώρας μας οι οποίοι μπορεί να μεταφέρουν τον κορονοϊό από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να το γνωρίζετε. Ειδικά στους κλειστούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, πρέπει να συμπεριφέρεστε σαν να υπάρχει κάποιος ασθενής ή σαν να είστε εσείς ασθενείς τόσο για τη δική σας προφύλαξη όσο και των αγαπημένων προσώπων σας.

Από το φαρμακείο των διακοπών δεν πρέπει να λείπουν το αντηλιακό για πρόσωπο και σώμα και μια κρέμα ενυδατική ή καταπραϋντική για τα εγκαύματα.

«Δυστυχώς τελευταία έχουν αυξηθεί τα εγκαύματα από τον ήλιο. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στα φαρμακεία μας έχοντας καεί και ζητώντας κάποιο προϊόν να τους ανακουφίσει», εξηγεί ο Γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Αργύριος Αγυρόπουλος.

Στη διάρκεια των διακοπών, οι εκδρομείς πρέπει να εφοδιαστούν με ένα καλό εντομοαπωθητικό, μία αντιισταμινική κρέμα, τζελ ή stick για τα τσιμπήματα από μέλισσες ή από επαφή με μέδουσες και φυτά. Επιπλέον πρέπει να έχουν υλικά για την περιποίηση των τραυμάτων, όπως βαμβάκι, οξυζενέ, ιώδιο και αποστειρωμένες γάζες, υποαλλεργικούς αυτοκόλλητους μικροεπιδέσμους, υποαλλεργικές αυτοκόλλητες ταινίες, αντιβιοτική σκόνη και αλοιφή, ακόμη και αυτοκόλλητα ράμματα.

Επιπλέον καλό είναι να εφοδιαστούν με παυσίπονα ή αντιπυρετικά χάπια, ενώ για να αντιμετωπίσουν ενοχλήματα όπως διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετό, δυσπεψία και πόνο, πριν την αναχώρησή τους να συμβουλευτούν τον φαρμακοποιό τους. Μάλιστα, αν σκοπεύουν να κάνουν κάποιο μεγάλο ή/και δύσκολο ταξίδι, δεν πρέπει να ξεχάσουν να ζητήσουν από τον φαρμακοποιό τους κάποιο σκεύασμα για τη ναυτία.

«Φροντίστε να έχετε μαζί σας οφθαλμικές σταγόνες για τον ερεθισμό από τη θάλασσα ή το νερό της πισίνας και τσιμπιδάκι φρυδιών το οποίο ενδεχομένως να χρησιμοποιήσετε για να βγάλετε αγκάθια από αχινούς ή κεντρί μέλισσας», τονίζει ο κ. Ευγενίδης.

Παράλληλα εξηγεί ότι «ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν η μεταφορά και η αποθήκευση των φαρμάκων. Όσα χρειάζονται ψυγείο πρέπει να μεταφέρονται σε τσάντα στην οποία έχουν τοποθετηθεί παγοκύστες. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, να τα βάλετε σε ψυγείο ή όσο είστε στη θάλασσα να τα έχετε σε σκιερό μέρος μαζί με τις παγοκύστες. Σε γενικές γραμμές όλα τα φάρμακα χρειάζονται φύλαξη σε ειδικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν τα αφήνουμε εκτεθειμένα στον ήλιο και τη ζέστη είτε στην παραλία είτε μέσα στο αυτοκίνητο».